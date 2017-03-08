Amici 16 serale anticipazioni: Morgan ed Elisa coach, chi sono i nuovi giudici?

È ufficiale! Morgan ed Elisa sono i coach di Amici 16 serale, ma le anticipazioni non finiscono qui perché oggi sono stati svelati anche i nomi dei nuovi giudici. Per quanto riguarda i direttori artistici si tratta solo di una conferma, da settimane ormai eravamo certi che ad Amici 16 Morgan avrebbe avuto un ruolo importante. Il cantante sarà il coach della squadra Bianca, insieme a lui Boosta per canto e Alessandra Celentano per la disciplina della danza, Elisa invece nella squadra dei Blu sarà affiancata da Rudy Zerbi e Veronica Peparini. Intanto continuato gli esami per l’accesso al serale di Amici 16, i primi allievi ammessi sono Lo Strego, Sebastian, e Shady che faranno parte dei Bianchi, mentre Andreas indosserà la maglia dei Blu.

Anticipazioni Amici 2017 serale: i giudici sono Ambra, Ermal Meta e l’etoile Eleonora Abbagnato

Aria di rivoluzione ad Amici 16. Per il serale del talent Maria De Filippi ha affidato a dei professionisti il delicato ruolo di giudici. L’etoile Eleonora Abbagnato aveva lanciato qualche indizio social, mentre rumors sempre più insistenti si concentravano sulle trattative in corso con Ambra Angiolini. La vera sorpresa è Ermal Meta. Galeotto fu Sanremo 2017 che ha fatto conoscere Maria e il cantautore!

Le anticipazioni di Amici 16 non finiscono qui, gli allievi del talent si esibiranno sulle coreografie di Giuliano Peperarini. Un gradito ritorno che piacerà molto ai telespettatori e meno ai ballerini, il maestro infatti è noto per i suoi show particolari. Prossimamente vi sveleremo le anticipazioni della prima puntata del serale di Amici 16 che andrà in onda sabato 25 marzo 2017 ma sarà registrata a breve perché non viene trasmessa in diretta tv!