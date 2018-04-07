Essere invisibili su WhatsApp si può con il profilo segreto
di Redazione
07/04/2018
Trucchi e suggerimenti WhatsApp, consigli per aprire un profilo segreto ed essere invisibile in chat ai propri contatti per spiarli.
Come essere visibili su WhatsAppVolete spiare un po’ di contatti su WhatsApp senza essere scoperti? Diciamo che stalkerare, nei limiti della legalità, il proprio compagno o la propria compagna per vedere con chi chatta quando non ci siamo è il sogno di tutti, ma non esistono funzioni ufficiali per permettere questo tipo di servizio. Tuttavia, gli utenti appassionati della app di messaggistica istantanea più usata nel mondo sanno che possono esserci dei trucchi e suggerimenti allo scopo di aggirare il sistema senza fare nulla di illegale, tipo scaricare applicazioni di dubbia provenienza. Un trucco che si può usare è quello del profilo segreto WhatsApp.
WhatsApp profilo segreto, come funzionaAvere una sorta di profilo segreto ed essere invisibili su WhatsApp, la chat più usata nel mondo, è facilissimo, anche se il trucco è applicabile solamente con gli smartphone dotati di sistema operativo Android. I device iOS, per ora, non consentono questa modifica. Prima di tutto, bisogna creare un nuovo gruppo attraverso la sezione rubrica dello smartphone. Successivamente, si deve entrare nuovamente nella sezione gruppi e assegnare un nome al gruppo appena creato. Infine, aggiungere i contatti che si hanno intenzione di nascondere.
WhatsApp si aggiorna continuamenteLa seconda parte della creazione del profilo segreto WhatsApp è altrettanto semplice: basta andare su Impostazioni e cliccare su Contatti da Visualizzare, successivamente scegliere Personalizza. Basta quindi selezionare tutti i contatti, tranne il gruppo che si è creato. Cliccando su Applica, si salvano le modifiche. Sarà così possibile nascondere la chat così da avere una conversazione segreta o anche impostare il blocco tramite una password, oltre ad avere un gruppo WhatsApp adibito allo spionaggio. Il tutto senza scaricare nessun programma di dubbia provenienza o attuare metodi illegali. Forse in futuro, gli sviluppatori creeranno una funzione tale da accontentare i gelosi, ma per ora bisogna accontentarsi dell’ultimo aggiornamento in corso.
