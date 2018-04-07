Smartphone e radiazioni, la lista nera dei più pericolosi
di Redazione
07/04/2018
Una inquietante indagine della Forbes che rivela i device che emettono troppe radiazioni e sono potenzialmente un pericolo per la salute umana.
Radiazioni emesse da smartphone, la black listL’inchiesta della Forbes sta facendo venire l’insonnia a chi poggia il cellulare sul comodino la notte: è da chiarire che scientificamente parlando, gli esperti non sanno dire ancora la correlazione tra radiazioni derivanti da apparecchi elettronici e patologie quali tumori e altre malattie che danneggiano la salute umana. Eppure, la testata giornalistica ha pubblicato una classifica degli smartphone e la relativa emissione di radiazioni. La lista è stata stilata da Statista servendosi del Bundesamt für Strahlenschutz, l’Ufficio Federale Tedesco per la protezione delle radiazioni.
Smartphone pericolosi, la lista di ForbesA sorpresa, non ci sono i Samsung, ed è anche per questo che questa lista dei device potenzialmente pericolosi sta facendo molto discutere. E desta preoccupazione la comparsa di ben tre iPhone, mentre a dominare sono i dispositivi cinesi come Huawei e Xiaomi, visto che ce ne sono ben sei in questa sorta di black list.
Quali sono gli smartphone con più radiazioni emesseL’azienda di Cupertino certamente non ci fa una bella figura dopo i vari scandali di cui si è resa protagonista, mentre Samsung per ora si è salvata. L’azienda sudcoreana infatti non ha nessuno smartphone in lizza. Anche se non ci sono connessioni né prove scientifiche che le radiazioni emesse dai vari device possano avere delle ripercussioni sulla salute, gli esperti consigliano di tenere lontano gli smartphone da testa, cuore e genitali, in quanto potrebbero danneggiare i tessuti, far diminuire le capacità produttive e addirittura scombinare l’equilibrio sonno-veglia. Di seguito, ecco la black list dei device “incriminati” con il relativo dato di emissioni di radiazioni (Fonte: FORBES) “Xiaomi Mi A1, radiazioni 1,75 OnePlus ST radiazioni 1,68 Huawei Mate 9 radiazioni 1,64 Nokia Lumia 630 radiazioni 1,51 Huawei P9 Plus radiazioni 1,48 Huawei GX8 radiazioni 1,44 Huawei P9 radiazioni 1,43 Huawei Nova Plus radiazioni 1,41 OnePlus 5 radiazioni 1,39 Huawei P9 Lite radiazioni 1,38 iPhone 7 radiazioni 1,38 Sony Xperia XZ1 Compact radiazioni 1,36 iPhone 8 radiazioni 1,32 ZTE Axon 7 Mini radiazioni 1,29 Blackberry DTEK60 radiazioni 1,28 iPhone 7 Plus radiazioni 1,24”
Articolo Precedente
Essere invisibili su WhatsApp si può con il profilo segreto
Articolo Successivo
Mangiare frutta e verdura non fa sempre bene, gli ortaggi da evitare
Redazione