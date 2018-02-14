Etichette commestibili, come funzionano?

Le etichette su pasta e riso sono obbligatorie ma c'è una novità. Presto infatti sul cibo potrebbero essere applicate delle etichette particolari. In realtà si tratta di grafene, un materiale straordinario. Scopriamo insieme come funzionano.

Etichette intelligenti

I ricercatori della Rice University hanno pubblicato i risultati del loro studio sulla rivista Acs Nano Science Dayly. Le etichette intelligenti sono delle vere e proprie scritte sul cibo, non solo parole ma una serie di informazioni sulla provenienza, sui metodi di conservazione e sulla presenza di batteri. La trasformazione da alimento a grafene è possibile grazie ad un laser multiplo che ha una reazione a due fasi: il laser fototermico converte la superficie in carbonio amorfo, poi assorbe la luce e lo trasforma in LIG.

Che cos'è il grafene?

Il grafene è un materiale facilmente ottenibile, secondo gli scienziati, usando la giusta quantità di carbonio, si possono trasformare anche i biscotti. Per ottenere il sensore biologico invece occorre sfruttare il sistema di identificazione a radio frequenza (come i Rfid). I ricercatori sono convinti che avremo codici a barre Rfid, James Tour coordinatore del progetto ha dichiarato: «Le etichette di grafene lig potrebbero anche rilevare batteri come l'E.Coli o illuminarsi e mandare segnali quando non mangiare più il cibo. Forse tutto il cibo avrà un piccolo tag RFID che ti darà informazioni su dove è stato, per quanto tempo è stato conservato, sulla sua nazione e città di provenienza e sul percorso che ha impiegato per arrivare al tuo tavolo. Tutto ciò che potrebbe essere posto non su un tag separato sul cibo, ma sul cibo stesso». I test in laboratorio sono stati effettuati su materiali diversi, come stoffa, carta e sughero, ma anche su patate, noci, pane tostato e persino noci di cocco.