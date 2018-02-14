Home Intrattenimento L'intervista di Maurizio Costanzo, Gigi Buffon tra gli ospiti

di Redazione 14/02/2018

L'intervista di Maurizio Costanzo è diventata ormai il programma cult del giovedì sera in seconda serata. Questa settimana tra gli ospiti troviamo il portiere della Juventus Gigi Buffon. Lo sportivo ancora una volta si trova a parlare di Ilaria D'Amico, cosa sta succedendo nella coppia? Gigi Buffon ospite di Maurizio Costanzo Come abbiamo appena accennato L'intervista di Maurizio Costanzo sta diventando uno dei programmi di punta del giovedì sera in seconda serata. Lo show in pochissimo tempo è riuscito ad accogliere non soltanto i consensi dei vip che lavorano abitualmente Mediaset, ma anche di coloro che comunque appartengono al gruppo Rai. Una delle ospiti storiche per esempio è stata Maria De Filippi che con molta simpatia, ironia e anche tanta dolcezza se sottoposta alle intervista del marito. Questa settimana ospite di Maurizio Costanzo troviamo proprio lui virgola uno dei giocatori più amati della Juventus... Il portiere Gigi Buffon. Gigi Buffon e Ilaria D'Amico si sono lasciati? Gigi Buffon nel corso dell'intervista rilasciata al programma di Maurizio Costanzo ha raccontato la sua nuova vita accanto ad Ilaria D'Amico. Dall'amore della coppia è nato un figlio, il piccolo Leopoldo Mattia. Da tempo però alcuni rumors del gossip raccontano un'altra storia: Gigi Buffon e Ilaria D'Amico si sono lasciati? La risposta a questa domanda sembrerebbe negativa ma il portiere della Juventus intervistato Maurizio Costanzo ha fatto cenno a un per sempre: "Io penso che l'aria sei veramente una donna speciale e secondo me il nostro rapporto è un qualcosa di straordinario. Proprio per questo Immagino che ci saranno evoluzioni in futuro che tornerà fino a che morte non ci separerà". Alena Seredova contro l'ex marito Gigi Buffon? Nell'arco di questi anni però non sono mancati i continui attacchi mediatici di Alena Seredova contro Gigi Buffon. La donna in più occasioni ha avuto modo di raccontare il modo in cui ha scoperto che l'ex marito in realtà la tradiva. Nonostante tutto Buffon e né tanto meno la nuova compagna Ilaria D'Amico hanno deciso di rispondere alle provocazioni cedendo così ad alimentare il gossip. "Alena Seredova una persona che ringrazierò perché ho passato 10 anni veramente belli con lei e lei me li ha dedicati come penso di avergli dedicato io. Penso che alla fine, come in tutte le cose, c'è un dare e un avere e io ho ricevuto tanto da lei e penso di aver dato tanto... Poi però è finito tutto". Come avrà reagito Alena Seredova a questo nuovo messaggio del marito?

