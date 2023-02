Evangeline Lilly: perché la star di Ant-Man ha rifiutato di recitare in altri film di supereroi?

La star di “Ant-Man and The Wasp”, Evangeline Lilly, racconta di quando ha rifiutato la richiesta di Hugh Jackman di prendere parte ad un film sugli “X-Men” e altri aneddoti.

Evangeline Lilly racconta del suo “No” a Jackman di fare un film di “X-Men”

Durante il tour promozionale per il nuovo film “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, la star Evangeline Lilly ha rivelato che una volta ha rifiutato la proposta di Hugh Jackman di partecipare ad un film degli X-Men.

Hugh Jackman avrebbe avanzato l’interessante proposta mentre entrambi gli attori stavano lavorando al film del 2011 “Real Steel”. Lilly ha raccontato al podcast “Happy Sad Confused” come sono andate le cose:

“[Lui] era tipo, ‘Ehi, quindi, i ragazzi degli X-Men mi stanno chiedendo se potevo chiedere a te perché sanno che non ne parlerai con nessuno. Sapevano che stavo lavorando con te e volevano sapere se ti sarebbe mai interessato fare qualcosa con gli X-Men”.

Sembra che l’attrice non abbia dovuto pensarci molto e infatti continua:

“Ero tipo, ‘No. Non mi interessa. Non sono interessata‘”, e ha ricordato di essersi sentita maleducata nel rifiutare l’offerta: “Pensavo, ‘Sto parlando con un X-Men! Gli X-Men! E io gli sto dicendo: ‘No, non mi attira’.”

Evangeline Lilly e i film sui supereroi: dalla DC alla Marvel

L’attrice Evangeline Lilly non è nuova al mondo dei supereroi. Infatti, aveva discusso con Joss Whedon del ruolo di Wonder Woman.

“Penso che la mia impressione fosse che non avevo alcun desiderio e lui lo aveva capito“, ha raccontato Lilly, spiegando che “Non ha attirato la mia attenzione e non c’era niente nell’incontro che mi avesse entusiasmata o mi avesse fatto pensare, ‘Oh, devo farlo’. Non è scattato niente”.

“Ho sempre fatto ciò che mi sembrava giusto”, ha continuato la star. “E onestamente non mi piacevano i film sui supereroi e questo è il motivo principale per cui, in entrambi i casi, mi sentivo come se non sapessi cosa ne avrei ricavato”.

Evangeline Lilly ha spiegato che non ha preso parte ad alcun film sui supereroi, fino a quando il suo agente non le ha detto di provare a guardarli davvero.

“Ero molto critica. Ad esempio, ero solita […] trattarli come forme inferiori di intrattenimento, fino a quando non è arrivata la Marvel“. A quel punto, conclude Lilly: “Ho pensato: ‘Oh, stanno facendo qualcosa di molto diverso e molto bello’.”