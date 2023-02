“Toy Story 5”, “Frozen 3” e “Zootopia 2” in produzione negli studi Disney

Il CEO della Disney, Bob Iger, annuncia che gli studios stanno lavorando ai sequel di tre grandi successi: in lavorazione “Toy Story 5”, “Frozen 3” e “Zootopia 2”.

La Disney sta lavorando ai sequel di alcuni dei suoi franchise animati più amati. Il CEO della Disney, Bob Iger, ha rivelato che alcuni dei più grandi successi nella storia dell’animazione Disney stanno per avere il secondo, il terzo e persino il quinto film.

“Toy Story 5”, “Frozen 3” e “Zootopia 2” sono tutti in lavorazione negli studios Disney, lo ha dichiarato Iger durante una chiamata con gli investitori. “Ci stiamo appoggiando ai nostri marchi senza rivali”, ha detto il capo della Disney.

Bob Iger ha anche rivelato che Disney sta progettando una nuova esperienza immersiva Avatar nel parco Disneyland di Anaheim, in California. Sarebbe il secondo mondo immersivo di Disney correlato ad Avatar: infatti, The World of Avatar è già operativo nel Disney World di Orlando, in Florida.

Tre grandi successi Disney: “Toy Story”, “Frozen” e “Zootopia”

Toy Story è forse il franchise animato più venerato dell’era moderna. Significa molto per l’industria in quanto ha inaugurato un’era di narrazione, tecnologia di animazione e doppiaggio sempre più sofisticate. Il primo film del franchise che ha sbalordito il pubblico di tutto il mondo risale al 1995: in esso Tom Hanks ha dato voce al personaggio del cowboy giocattolo Woody e Tim Allen all’avventuriero spaziale giocattolo Buzz Lightyear. Toy Story 4, che è uscito nei cinema nel 2019, è stato un successo su tutti i fronti, dalla critica ai risultati del botteghino, incassando oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo.

Frozen ha debuttato nel 2013 ed è stato immediatamente amato dal pubblico: tanto che le musiche del film, e in particolare la canzone icona “Let it go”, sono conosciute ancora oggi. Il primo sequel, uscito nelle sale nel 2019, non ha deluso le aspettative: attirando nei cinema un pubblico da 1,4 miliardi di dollari e conquistandosi il plauso della critica.

Zootopia, pur essendo il più recente dei franchise Disney di cui sono stati annunciati i sequel, ha comunque ottenuto presso il pubblico e la critica riscontri più che positivi. Il primo capitolo del franchise è uscito nelle sale nel 2016 e ha incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo.