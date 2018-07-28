Fabrizio Corona dove va in vacanza

L'ex fotografo dei vip è tornato in libertà da qualche mese e non passa giorno in cui non tenti di farsi notare. Fabrizio Corona oggi si concede uscite e apparizioni pubbliche, qualcuna però potrebbe risparmiarsela. Corona infatti ha confessato che il governo del cambiamento non gli piace, e spesso attacca il Ministro degli Interni Matteo Salvini in brevi video Instagram. I follower, anche quelli che lo hanno sempre amato, hanno criticato questi interventi ma lui continua ad andare avanti. Speriamo solo che questo atteggiamento non venga giudicato in maniera negativa dai giudici che continuano ad osservarlo in attesa dell'udienza del 26 novembre, in cui Fabrizio Corona saprà se deve tornare in carcere o meno.

Ultime news Fabrizio Corona: può andare in vacanza

Fabrizio Corona ama attirare l'attenzione, è stato protagonista di un siparietto osè in cui ha abbassato gli slip mostrando a tutti il lato B, e ha condiviso degli scatti bollenti a letto con la fidanzata Silvia Provvedi. Il re del gossip è tornato in piena attività anche se tra uno scandalo e l'altro corona lavora anche al lancio della nuova linea di abbigliamento “Adalet” e collabora con il settimanale “Io Spio”. Una delle ultime news che riguarda la sua vicenda giudiziaria è il permesso di andare in vacanza. Nelle Stories Instagram Fabrizio Corona ha detto: «Ringrazio la magistratura, forse finalmente rivedrò il mare». (E' la prima volta dopo 7 anni e mezzo)

Le vacanze social di Fabrizio Corona

Dove deve andare in vacanza Fabrizio Corona? Su Instagram ha svelato anche la location che ha scelto per le sue ferie che trascorrerà insieme alla fidanzata Silvia Provvedi e al figlio Carlos Maria avuto dall'ex moglie Nina Moric. «Chi ci vuole incontrare e ci vuole venire a trovare potrà trovarci in Puglia, a Santa Maria di Leuca, dal 31 luglio al 16 agosto», quindi anche Fabrizio Corona ha scelto il Salento per le vacanze. Dopo il riposo Corona sarà pronto a ripartire con un nuovo progetto, su YouTube ci sarà un canale dove racconterà la sua vita in diretta in stile Grande Fratello, e non taglierà nessuna scena. Il motivo? Come ha detto lui stesso: «Perché io dico sempre quello che penso, sbaglio ogni giorno ma sono fatto così, e non cambierò mai».