Fabrizio Corona hot, mostra il lato B su Instagram

Chi può stabilire con esattezza quale è il concetto di libertà quando si tratta di Fabrizio Corona? I giudici hanno deciso che hanno bisogno di più elementi per valutare se deve tornare in carcere e quello che ha fatto non depone certo a suo favore. Ha mostrato il lato B ai passanti e ha pubblicato il video su Instagram. Provocazione o voglia di farsi vedere?

Corona spiazza tutti: mostra il sedere ai passanti

Recidivo e irrecuperabile. È così che molti definiscono Fabrizio Corona. Per noi ha una gran faccia tosta ed è sfrontato. Questo (ennesimo) colpo di testa potrebbe costargli caro visto che i giudici stanno valutando la sua posizione. Quello che ha fatto sembra quasi un copione già visto anni fa, in circostanze diverse. In occasione di un servizio fotografico per Alfonso Signorini, Corona ha abbassato il costume da bagno fosforescente, mostrando il sedere sodo e tornito, tra l'imbarazzo generale dei turisti.

Il video di Corona su Instagram

La scelta azzardata è stata criticata sui social, in particolare su Instagram dove Fabrizio ha pubblicato il video del siparietto hot. Mancanza di pudore, mancanza di rispetto nei confronti delle signore di una certa età, il tutto apparentemente senza un motivo. Però tutti conosciamo il narcisismo di Fabrizio Corona, e lui ha abbassato il costume per farsi immortalare in tutta la sua bellezza, come mamma la fatto certo, ma soprattutto come un Bronzo di Riace. Nonostante i 44 anni e la detenzione, il fisico di Fabrizio Corona è scolpito! Addominali, muscoli e abbronzatura perfetta. Sappiamo che Corona ama provocare e questo shooting è stata l'occasione perfetta. Nessun imbarazzo e nessuna vergogna per quel gesto. Il video su Instagram ha ottenuto più di 300.000 visualizzazioni. Obiettivo centrato Corona!