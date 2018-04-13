Fabrizio Corona e la confessione dell'amico: insulti in strada

Corona ha sbagliato e sta pagando tutti i suoi errori ad un prezzo molto caro, e non stiamo certo parlando del denaro. Da quando è uscito dal carcere la sua vita è un inferno tra prescrizioni dei giudici e vendette da parte degli ex collaboratori. A tutto questo si aggiunge le confessione del suo amico David a Mattino 5.

Insulti e sputi in strada contro Fabrizio Corona

Oggi a Mattino 5 ha parlato David. L'amico di Corona ha raccontato che viene sempre insultato per strada e che è difficile stargli accanto visto che molta gente lo disprezza. David ha anche detto che qualcuno ha sputato per terra. È un periodo difficile questo per Fabrizio Corona, spesso lo provocano per farlo arrabbiare. Anche gli opinionisti del programma condotto da Federica Panicucci sostengono che le prescrizioni dei giudici espongano Corona alle vendette personali dei suoi haters. È proprio questo quello che è successo la scorsa settimana, con un conoscente, alcune persone hanno ripreso la storia dell'orologio che gli era stato rubato quando era in carcere e non è riuscito a contenersi. Anche le persone vicine a Fabrizio Corona confermano che è stato provocato anche se la vittima ripete che è stata colpita fisicamente e verbalmente.

La nuova vita di Fabrizio Corona

“Devi marcire in carcere” dicono a Corona quando cammina per strada, parole molto forti che di certo non gli fanno bene. Fabrizio vuole dimostrare che è cambiato e la prima vittoria è arrivata con la decisione dei giudici che hanno dissequestrato parte dei soldi trovati nel controsoffitto della collaboratrice Francesca Persi e nelle cassette di sicurezza in Austria. Corona non è socialmente pericoloso e ha guadagnato quei soldi in maniera lecita. Ha solo omesso il pagamento delle tasse, ma questa è un'altra storia. Oggi a Mattino 5 gli opinionisti hanno affermato che Silvia Provvedi ama e protegge Corona e che dovrebbe essere il suo tutor, una donna è una guida importante e forse è solo grazie a lei che riesce comunque a mantenersi calmo e a non rispondere alle numerose provocazioni.

Fabrizio infatti ha chiesto a Silvia di sposarlo ma è ancora troppo presto per parlare di nozze. Chi la considerava solo affamata di visibilità deve ricredersi perché nonostante la giovane età ha le idee ben chiare. Prima di convolare a nozze e allargare la famiglia Fabrizio Corona deve dimostrare proprio a lei di essere cambiato. Negli scorsi giorni sui giornali di gossip sono state pubblicate le foto del compleanno di Corona, festeggiamenti pubblici e non in grande stile, dove si vedono i due in atteggiamenti complici e molto innamorati.

