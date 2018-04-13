Aggiornamento Whatsapp aprile 2018: arrivano gli hashtag

Disponibile a breve il nuovo aggiornamento Whatsapp apporta tantissime funzioni all'app di messaggistica più amata dagli utenti quella più importante riguarda gli hashtag per cercare i messaggi. Scopriamo insieme in anteprima come funziona.

Aggiornamento Whatsapp: quando?

L'app di messaggistica continua ad evolversi e il prossimo aggiornamento per iOS e Android sarà uno tra i più rivoluzionari. Purtroppo non ci sono indiscrezioni sulla data di rilascio, tra gli addetti ai lavori circola solo la voce che il tempo di attesa sta per finire e poi anche su Whatsapp potremo utilizzare gli hashtag. Avete capito bene, la funzione tag apprezzata sui social come Twitter e Instagram, sta per essere implementata in Whatsapp. Su Tuttoandroid c'è un primo approfondimento sulla funzione hashtag che serve per recuperare i messaggi di una chat, si tratta in sostanza di etichette per l'individuazione delle conversazioni che ci interessano.

Ricerca messaggi più veloce

Le etichette iniziali sono limitate, il numero massimo è di 20 ma non è escluso che con i prossimi aggiornamenti queste possano aumentare. La nuova funzionalità quindi consente di cercare i messaggi taggati con estrema facilità e per trovarli basta andare sul Menù e poi su Etichette dove è contenuto l'elenco completo degli hashtag salvati. Selezionando il tag compaiono tutti i messaggi che contengono quella parola.

La seconda novità di Whatsapp riguarda i messaggi vocali che non si registreranno a pressione continua dell'icona con il microfono come già accade per i device iOS. Per sbloccare la registrazione vocale basterà uno swipe verso l'alto. Infine pare che in questo aggiornamento ci sia anche l'algoritmo che riconosce le catene dannose e le truffe Whatsapp hanno i giorni contati.

