Fabrizio Corona film: Italian Business da domani al cinema, anticipazioni, trama e cast

Il film di Fabrizio Corona ‘Italian Business’ esce domani 16 febbraio 2017 al cinema. È una data importante per l’ex re dei paparazzi perché in mattinata ci sarà la prima udienza del processo che era stata rinviata. Le telecamere non sono ammesse in aula su richiesta dei giudici quindi Fabrizio Corona non potrà essere intervistato dai giornalisti. Siamo sicuri che come sempre affiderà ai legali qualche dichiarazione mentre i mezzi blindati lo accompagneranno in carcere a San Vittore, la sua nuova ‘residenza’ dal 10 ottobre.

Tornando al film di Fabrizio Corona c’è molta attesa da parte dei fan per vedere all’opera il loro beniamino durante l’ultimo lavoro prima dell’arresto. Italian Business è un film prodotto dalla App Movie e nel cast oltre a Corona ci sono Pippo Franco a Maurizio Mattioli, Umberto Smaila, Demetra Hampton, Gianni Fantoni e Beppe Convertini. La pellicola diretta dal regista Mario Chiavalin sarà proiettata al The Space Cinema di Limena. Svelato il mistero sul ritardo dell’uscita al cinema. Paolo Braghetto ha spiegato che le riprese del film con Fabrizio Corona sarebbero dovute terminare molto prima, gli imprevisti però non hanno nulla a che fare con i problemi dell’’ex re dei paparazzi bensì con Emilio Fede che aveva degli impegni.

Le prime anticipazioni sulla trama del film Italian Business non sono molto dettagliate, nel corso dei mesi abbiamo ricevuto informazioni frammentate. Sappiamo solo che si tratta di una commedia in cui si affronta il tema del lavoro. Non mancheranno quindi le risate e i momenti di riflessione profonda. Ora tutti si chiedono se Fabrizio Corona riceverà un permesso speciale per uscire di prigione e vedere il film o se verrà organizzata una proiezione speciale a San Vittore? Continuate a seguire le nostre news su Corona per essere sempre aggiornati.