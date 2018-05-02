Fabrizio Corona gossip: Belen gli vuole ancora bene, Silvia disgustata

Nuova puntata della soap Corona-Provvedi o meglio del triangolo amoroso che vede come protagonista Fabrizio, la storica ex Belen e Silvia. Oggi parla proprio lei e spiega cosa sta succedendo.

Fabrizio Corona non è cambiato

Silvia Provvedi ha deciso di rompere il silenzio e lo ha fatto dalle pagine del settimanale Chi. Dopo settimane di gossip finalmente la brunetta del duo canoro Le Donatella ha spiegato cos'è successo tra lei e Fabrizio Corona. Il problema non è Belen Rodriguez e l'incontro in quel di Milano quando sia lei che il fidanzato della showgirl erano fuori per lavoro, ma è proprio Fabrizio Corona. Silvia l'ha aspettato a lungo, ma una volta uscito dal carcere le cose sono andate diversamente da come le aveva immaginate. Le parole di Silvia ci fanno pensare che quella foto di Fabrizio Corona su Instagram con la scritta “Non cambierai mai” in evidenza, era proprio un messaggio rivolto alla Provvedi.

Silvia Provvedi e la privacy negata

Silvia è una ragazza che nonostante la giovane età ha dimostrato di avere la testa sulle spalle. È stata vicina a Fabrizio Corona quando era in carcere e tutti lo avevano abbandonato, lo ha sempre difeso e ha atteso a lungo quell'abbraccio finito sulle prime pagine di tutti i giornali di gossip. Silvia giustifica la voglia di vivere di Fabrizio Corona, la casa sempre piena di gente, ma non può perdonargli il fatto di essere egoista. La Provvedi è stata abilissima a creare il silenzio intorno a Corona, per rispettare il suo momento difficile. Una volta uscito dal carcere ha deciso di tornare al centro della scena. Lei è molto innamorata, ma come aveva già detto in occasione della proposta di matrimonio, Fabrizio deve dimostrargli tante cose ancora.

Le foto di Corona e Belen

Nell'intervista al settimanale Chi l'attenzione si concentra anche sulle foto di Belen avvinghiata a Corona. Tutti hanno visto la Rodriguez insieme a Corona, e quegli scatti sono di cattivo gusto anche se l'argentina per Silvia Provvedi non è un problema. Ricostruire un rapporto con Fabrizio adesso non è facile, e lei ha deciso di provarci lontano dal gossip. Silvia ha dichiarato che se non funzionerà si separeranno ed è già accaduto in passato. Gli uomini, come dice la Provvedi “non ragionano con la testa, ma con altro” e ancora “voglio un uomo che mi supporti, sono stanca di sopportare”.