Fabrizio Corona single? Silvia a Modena dopo l'incontro con Belen

Ci sono nuovi dettagli sulla separazione tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. Negli scorsi giorni Corona ha incontrato Belen Rodriguez quando la fidanzata non c'era e il settimanale Oggi li ha paparazzati insieme.

Silvia Provvedi è tornata a Modena

La sorella ha portato via le sue cose dalla casa di Corona perché Silvia ha deciso di tornare a Modena dalla mamma. La cantante bruna del duo Le Donatella vuole stare tranquilla in questi giorni. Tutto è iniziato con lo scoop del settimanale Oggi che ha ricostruito il pomeriggio di Fabrizio Corona rimasto solo a Milano mentre lei era impegnata a Roma per un evento. Corona è andato a casa di Belen Rodriguez ma quando ha notato i paparazzi si è dileguato. Più tardi però Fabrizio ha visto la showgirl argentina in un hotel e hanno chiacchierato a lungo. Un incontro tra due ex che non è passato inosservato perché, guarda caso, gli attuali fidanzati erano fuori città.

La reazione di Belen Rodriguez

Belen ha scritto nelle Instagram Stories la verità sull'incontro: «Come al solito leggo cose assurde, racconti fantascientifici. Mi viene da sorridere ormai. Dico solo che mi sono ritrovata in un noto ristorante a parlare con un amico. Le storie d’amore possono finire, ma il bene no». Anche noi siamo convinti che quello tra Corona e Belen non fosse un incontro romantico anzi, conoscendo Fabrizio potrebbe aver chiesto aiuto all'ex per promuovere i nuovi progetti professionali.

Fabrizio Corona solo a Milano

Intanto è vero che Fabrizio Corona è da solo. Silvia lo ha sempre seguito in tutti gli incontri ma oggi è stato pizzicato senza di lei a Milano. Lo store Camicissima aveva organizzato un party con Fabrizio Corona ospite d'onore e lui è arrivato a bordo di una Vespa bianca accompagnato da un'altra donna confermando la crisi con Silvia Provvedi.