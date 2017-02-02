Fabrizio Corona gossip: nuova vita per Silvia Provvedi, scatti bollenti su Instagram

Fabrizio Corona attende con ansia la nuova udienza del processo, dopo il rinvio di quella di apertura. Il re del gossip però non è da solo ma circondato dall’affetto delle sue donne, la madre Gabriella e la fidanzata Silvia Provvedi. La brunetta del duo Le Donatella è molto attiva sui social, tra una dedica e l’altra condivide su Instagram scatti bollenti. L’ultimo ha fatto impazzire i fan e tra i commenti ce ne sono alcuni diretti a Fabrizio Corona.

Da quando è detenuto nel carcere di San Vittore Fabrizio Corona non può godersi la sua giovanissima fidanzata che pur di stare insieme a lui qualche minuto ha firmato il foglio di convivenza. Durante l’udienza del processo che è saltata, grazie a quel foglio di carta, Silvia Provvedi ha potuto abbracciare Fabrizio Corona, e il bacio che si sono scambiati è stato riportato su tutti i settimanali di gossip ma le foto sono top secret perché in aula non sono ammessi i giornalisti e le telecamere.

Secondo gli ultimi rumors Fabrizio Corona è nervoso e stressato, i giudici non credono alla sua innocenza. Anche Silvia Provvedi nonostante gli scatti su Instagram sta passando un periodo difficile, perché non può vivere la sua storia d’amore liberamente ed è costretta a fare molte rinunce. Dietro la sfacciataggine si nasconde un’anima sensibile. Noi aspettiamo con ansia le prossime news sul processo di Fabrizio Corona, uscirà dal carcere e tornerà nuovamente ad essere il protagonista del gossip?