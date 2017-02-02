Isola dei Famosi 2017 gossip: Dayane Mello sexy topless, video virale

Il primo sexy topless dell’Isola dei Famosi 2017 è quello di Dayane Mello che ha acceso gli animi di questa dodicesima edizione partita male. Il maltempo si è abbattuto sull’isola rendendo impossibile il collegamento in diretta tv della prima puntata. Le temperature sono in risalita e la situazione meteo è in netto miglioramento, così Dayane Mello ha deciso di spogliarsi.

Durante la prova ricompensa per ricevere la stuoia per dormire, Dayane Mello è stata protagonista di un incidente sexy, il video del topless è diventato già virale. Nonostante l’assenza di Playa Desnuda alle telecamere non è sfuggito il nudo involontario dell’ex ballerina di Ballando con Le Stelle. Dayane Mello ha partecipato anche al reality “Monte Bianco, la sfida verticale”.

La sfida prevedeva di tenere dell’acqua in bocca e superare un percorso ad ostacoli con staccionate, infine dovevano scavare un solco nella sabbia e lanciare in liquido nel contenitore. Ogni tacca corrispondeva ad una stuoia e tra un giro e l’altro il micro bikini di Dayane Mello non ha retto lasciando scoperto il seno. I naufraghi alla fine hanno conquistato 4 stuoie, i telespettatori invece si sono rifatti gli occhi perché il video è stato proposto al rallenty e tutti aspettano il prossimo incidente sexy di Dayane Mello.