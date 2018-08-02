Fabrizio Corona gossip: un bacio con Eleonora Pedron

La storia d'amore tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi sembra davvero giunta al capolinea questa volta. Entrambi infatti hanno voltato pagina e sono stati paparazzati in dolce compagnia. Il settimanale Spy ha svelato in esclusiva il motivo della rottura e sembra che l'ex re del gossip abbia ragione questa volta.

Fabrizio Corona lascia Silvia Provvedi

Secondo il settimanale Spy la storia tra Corona e la Provvedi è finita perché lei è partita in vacanza. Il gossip dell'estate non è più un mistero e tutti i pezzi del puzzle combaciano. La cantante del duo canoro Le Donatella ha deciso di partire in vacanza a Formentera con la sorella gemella Giulia. Corona ha quindi fatto le sue valigie e ha chiuso tutti i rapporti con la ragazza. Tornato single Corona è tornato alla sua vita e a frequentare belle donne. Durante una serata in discoteca è stato filmato in atteggiamenti intimi con una bionda e il video è stato pubblicato su Instagram. Silvia Provvedi, piuttosto amareggiata sulle Instagram Stories ha fatto capire che si erano già lasciati e che lui non aveva perso tempo.

Silvia Provvedi e Benji a Formentera

Solo un mese fa Fabrizio Corona aveva giurato che entro un anno avrebbe sposato la sua Silvia Provvedi, evidentemente le cose sono precipitate e dopo diversi tira e molla la storia è giunta al capolinea. Entrambi hanno voltato pagina. Gabriele Parpiglia ha commentato la fine di questa relazione dicendo che era un bene per tutti e due e infatti Silvia Provvedi sembra rinata. Formentera è la meta ideale per riprendersi dalle storie d'amore finite male. La cantante è stata vista mentre si divertiva al Pineta Club con Benji del duo Benji e Fede e si sono anche scambiati un bacio. Un pr del locale ha dichiarato a Spy che sono fuggiti via quando hanno capito di essere stati filmati.

Corona ed Eleonora Pedron nuova coppia?

Nella vita di Fabrizio Corona c'è bisogno di una persona stabile. Silvia Provvedi nonostante la giovane età ha dimostrato di essere pronta a tutto per difenderlo e ha rinunciato a tantissime cose. Oggi Fabrizio Corona ha rivisto le sue priorità mettendo al primo posto la famiglia, ha fatto pace con l'ex moglie Nina Moric e vuole essere un buon padre per Carlos Maria. Non è un caso che abbia scelto di circondarsi di donne mature come Eleonora Pedron. Corona non cambierà mai ed è uno sciupafemmine, eppure l'ex di Max Biaggi potrebbe essere quella giusta. Il settimanale Spy li ha pizzicati ad una serata a Todi e anche loro si sono scambiati un bacio. Saranno la nuova coppia dell'estate?