Gossip Fabrizio Corona: è finita con Silvia Provvedi

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati. Proprio ieri Corona ha pubblicato una foto del figlio, dell'ex moglie e della suocera su Instagram e sembrava che nella sua vita tutto filasse per il verso giusto. Poi il mistero, mentre tutti si complimentavano con lui per la decisione di seppellire l'ascia di guerra con Nina Moric, ecco il gossip del presunto tradimento.

Corona pizzicato con una bionda

Fabrizio Corona è stato avvistato in compagnia di una giovane ragazza e quando Silvia Provvedi ha visto il video ha commentato con un pizzico di ironia. La cantante bruna de Le Donatella è in vacanza a Formentera, Fabrizio Corona come sappiamo non può spostarsi da Milano, i giudici gli hanno concesso di trascorrere le vacanze in Salento per 15 giorni. Quando il gatto non c'è i topi ballano e Corona è andato in discoteca. A giudicare dal commento della Provvedi però, sembra proprio che tra i due ci fossero già dei problemi. Nelle Instagram Stories Silvia Provvedi da detto “Viva l'amore” e ancora “Si rimpiazza in fretta”. La misteriosa ragazza avvinghiata a Fabrizio Corona sicuramente lavora nel locale, perché è stata vista più volte intrattenersi nel privè con clienti e vip.

Gabriele Parpiglia conferma il gossip

L'amico di Fabrizio Corona ha confermato che con la Provvedi è tutto finito rispondendo ad una delle domande dei fan delle Instagram Stories. Il giornalista è molto dispiaciuto, ma è convinto che dovesse andare così “per il bene di entrambi”. Eppure sino a poco tempo fa si parlava di nozze, la crisi dopo l'uscita dal carcere sembrava finalmente rientrata e avevano persino aperto un profilo di coppia su Instagram dove raccontavano la loro vita privata. Presto scopriremo cosa c'è dietro questo addio, anche se è chiaro che per Fabrizio Corona l'unica priorità non è il gossip ma il bene si suo figlio Carlos Maria.