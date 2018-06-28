Fabrizio Corona in politica? Ecco le ultime news

Fabrizio Corona stupisce ancora ma le ultime dichiarazioni fanno discutere perché sembra che nel suo futuro potrebbe esserci un impegno in politica.

Fabrizio Corona fonda un nuovo partito?

È questo quello che ci chiediamo da quando abbiamo appreso che l'ex re dei paparazzi vuole darsi alla politica. Intervistato a Saronno per il lancio del settimanale di gossip Io Spio per il quale farà da collaboratore e consulente, Fabrizio Corona ha parlato della situazione politica italiana. Il nuovo Governo è stato definito del cambiamento ma lui non è dello stesso parere, non è soddisfatto e soprattutto non gli piacciono i politici al comando, ecco perché a breve vuole darsi alla politica. Difficile immaginare che Corona possa iscriversi ad un partito come il PD o Forza Italia, forse vuole creare un nuovo movimento. Intanto Fabrizio Corona è tenuto sotto osservazione dai giudici che a novembre decideranno se revocare l'affidamento terapeutico provvisorio a cui è sottoposto per la dipendenza dalle droghe.

Fabrizio Corona papà modello

Per dimostrare ai giudici che il percorso di recupero sta dando i giusti risultati, Fabrizio Corona ha deciso di darsi una regolata e dopo le sfuriate in pubblico (la prima contro il sostituto pg al termine dell'udienza d'appello per i soldi sequestrati e la seconda in diretta tv a Non è l'arena) si mostra molto più sereno. Il settimanale Vero ha immortalato una scena bellissima che ha come protagonista l'irruente Corona in compagnia di Carlos Maria.

Il loro rapporto è sempre più forte e Fabrizio con il figlio avuto da Nina Moric e che oggi ha 15 anni, è molto premuroso. Si somigliano sempre di più, basta vederli insieme in questi scatti rubati al superamento. Carlos Maria vive con la nonna paterna dal 2015, l'affidamento è avvenuto in seguito ai presunti atti autolesionistici della madre Nina Moric che continua a combattere per la custodia del figlio. Diverso l'atteggiamento di Corona che nei panni di papà si trova benissimo, tanto che vorrebbe averne un altro. La compagna Silvia Provvedi però è ancora più severa dei giudici perché aspetta che Corona le dimostri di essere cambiato prima di fare un passo così importante.