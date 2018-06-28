Fabrizio Corona in politica? Ecco le ultime news
di Redazione
28/06/2018
Fabrizio Corona stupisce ancora ma le ultime dichiarazioni fanno discutere perché sembra che nel suo futuro potrebbe esserci un impegno in politica.
Fabrizio Corona fonda un nuovo partito?
È questo quello che ci chiediamo da quando abbiamo appreso che l'ex re dei paparazzi vuole darsi alla politica. Intervistato a Saronno per il lancio del settimanale di gossip Io Spio per il quale farà da collaboratore e consulente, Fabrizio Corona ha parlato della situazione politica italiana. Il nuovo Governo è stato definito del cambiamento ma lui non è dello stesso parere, non è soddisfatto e soprattutto non gli piacciono i politici al comando, ecco perché a breve vuole darsi alla politica. Difficile immaginare che Corona possa iscriversi ad un partito come il PD o Forza Italia, forse vuole creare un nuovo movimento. Intanto Fabrizio Corona è tenuto sotto osservazione dai giudici che a novembre decideranno se revocare l'affidamento terapeutico provvisorio a cui è sottoposto per la dipendenza dalle droghe.
Fabrizio Corona papà modello
Per dimostrare ai giudici che il percorso di recupero sta dando i giusti risultati, Fabrizio Corona ha deciso di darsi una regolata e dopo le sfuriate in pubblico (la prima contro il sostituto pg al termine dell'udienza d'appello per i soldi sequestrati e la seconda in diretta tv a Non è l'arena) si mostra molto più sereno. Il settimanale Vero ha immortalato una scena bellissima che ha come protagonista l'irruente Corona in compagnia di Carlos Maria.
Il loro rapporto è sempre più forte e Fabrizio con il figlio avuto da Nina Moric e che oggi ha 15 anni, è molto premuroso. Si somigliano sempre di più, basta vederli insieme in questi scatti rubati al superamento. Carlos Maria vive con la nonna paterna dal 2015, l'affidamento è avvenuto in seguito ai presunti atti autolesionistici della madre Nina Moric che continua a combattere per la custodia del figlio. Diverso l'atteggiamento di Corona che nei panni di papà si trova benissimo, tanto che vorrebbe averne un altro. La compagna Silvia Provvedi però è ancora più severa dei giudici perché aspetta che Corona le dimostri di essere cambiato prima di fare un passo così importante.
