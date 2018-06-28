Home Attualità Alluvione nel Sannio, sindaco arrestato per concussione

di Redazione 28/06/2018

Nell'ottobre 2015 l'alluvione nel Sannio, oggi arrivano le ordinanze di custodia cautelare per concussione. Travolti dallo scandalo il sindaco di Cusano Mutri Giuseppe Maturo e un dirigente comunale I fatti traggono origine dall'alluvione di metà ottobre del 2015, quando nel Sud Italia si sono precipitati oltre 100 litri di acqua piovana per metro quadrato. Alluvione Sannio, colpa dei lavori? Nella regione Campania la zona maggiormente colpita è stata quella del beneventano. Decine di richieste di soccorso per allagamenti dovute alle forti piogge e ai temporali che si erano abbattuti sulla zona. A seguito dell’alluvione che ha colpito Sannio nell'ottobre 2015 sono stati realizzati dei lavori di ricostruzione e ripristino di infrastrutture che erano state danneggiate o distrutte. A quanto pare, però qualcuno ci avrebbe lucrato sopra. Nella mattinata di oggi, infatti, a seguito di un'inchiesta, Giuseppe Maturo, sindaco di Cusano Mutri e un dirigente dello stesso comune sono stati raggiunti da un ordine di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Benevento su richiesta della procura locale. L’accusa che grava su i due uomini è di concussione. Arrestato il sindaco di Cusano Mutri Sotto la lente d'ingrandimento degli investigatori, che si sono occupati di verificare se vi fossero commessi degli illeciti, sono finiti parecchi episodi, il cui comportamento è riconducibile al reato di concussione. Dalle indagini sembrerebbero accertati diversi episodi, dai quali è scaturita la richiesta che ha portato all'arresto del sindaco di Cusano Mutri (Benevento) e un dirigente comunale, che hanno gestito l’esecuzione in emergenza dei lavori nel periodo post alluvionale. Consegna di denaro Tra le prove che sono state raccolte contro il sindaco di Cusano Mutri, Giuseppe Maturo, e un dirigente dello stesso comune, vi sono anche delle immagini, dove sono state immortalate dei momenti relativi alla consegna di denaro come tangente da parte di un imprenditore locale nelle mani del primo cittadino del comune del beneventano.

