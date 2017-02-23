Fabrizio Corona news: Nina Moric contro Silvia Provvedi per le foto con Carlos

Le ultime news su Fabrizio Corona riguardano sempre le donne della sua vita. Negli scorsi giorni vi abbiamo raccontato che Belen è pronta a difenderlo nel processo, oggi invece al centro del gossip ci sono Nina Moric e Silvia Provvedi. L’ex moglie di Fabrizio Corona ha offeso sui social l’attuale fidanzata chiamandola ‘nana tascabile’.

A Nina Moric non è piaciuta la copertina del settimanale di gossip Eva Tremila che ritrae la brunetta del duo Le Donatella in compagnia del figlio Carlos Maria Corona e che l’ha definita “mamma bis”. Su Facebook la modella croata ha scritto che da quando Fabrizio Corona è in carcere, Silvia Provvedi ha visto Carlos solo due volte. La Moric nello stesso post ha attaccato anche i giornalisti che piangono miseria aggiungendo che ai loro servizi concordati non crede più nessuno. L’ex moglie di Corona ha specificato inoltre che Carlos e Silvia si sono visti il 22 dicembre e qualche domenica fa.

Tantissimi i commenti su Facebook di donne che ammirano il suo coraggio perché Nina Moric deve ‘pagare’ per gli errori commessi da Fabrizio Corona, una situazione in cui si rivedono in molte. Tra le repliche c’è anche quella del direttore di Eva 3000 Roberta Damiata che ha scritto di non aver studiato nulla a tavolino e di aver avuto l’esclusiva solo perché il suo giornale ha fatto l’offerta più alta ai fotografi che hanno inviato gli scatti esclusivi e le ultime news. Nina Moric è convinta che questi servizi siano studiati dall’ex marito Fabrizio Corona o da chi segue la sua immagine ora che è in carcere, è nel giro da 20 anni e conosce benissimo il mondo del gossip. Nessuna risposta da Silvia Provvedi che su Instagram ha condiviso una foto con Fabrizio Corona scrivendo solo che lo aspetta. E voi da che parte state? Vi diamo appuntamento a molto presto per le nuove news.