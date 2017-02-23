Uomini e donne anticipazioni trono classico: Giulia Latini torna, Soleil Sorge corteggia Marco?

Nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e donne è successo di tutto, le anticipazioni lasciano intendere che il caos regna sovrano e nemmeno l’intervento di Maria De Filippi può portare la situazione alla normalità. Nonostante i rumors sull’arrivo di una nuova tronista, per il momento gli unici protagonisti sono Luca Onestini e Marco Cartasegna, gli appassionati di gossip già si sfregano le mani perché ci potrebbero essere dei triangoli amorosi inaspettati.

Dopo il caso delle foto sexy rubate a Soleil Sorge, Luca Onestini ha voluto parlare con la corteggiatrice in privato, le telecamere di Uomini e donne hanno ripreso alcuni momenti importanti del confronto. Luca si è scusato per il comportamento in studio e Soleil ha accettato le scuse, poi il tronista le ha chiesto cosa pensava di Marco e la corteggiatrice ha risposto che potrebbe fare un’esterna con lui per provocarlo e perché lo trova carino.

Le talpe in studio hanno svelato altre anticipazioni molto interessanti riguardo i due tronisti, Luca e Marco infatti discutono in continuazione. Il nuovo tronista ha attaccato Luca dicendogli che non ha avuto un atteggiamento elegante e al tempo stesso ha fatto i complimenti a Soleil per come ha gestito la situazione confessando di essere molto interessato a conoscerla. La corteggiatrice ha ringraziato ma ha detto che prova dei sentimenti per Luca Onestini e ha rifiutato le avances. Soleil Sorge poco dopo però ha stupito tutti. È stato mandato il video della sorpresa che il tronista ha organizzato per Giulia Latini che, come ricordate, si era auto-eliminata e ha accettato l'invito del nuovo tronista. Soleil uscirà davvero con Marco? Lo scopriremo solo nelle prossime anticipazioni del trono classico di Uomini e donne.