Anticipazioni Verissimo: Silvia Provvedi ultimatum a Fabrizio Corona

Silvia Provvedi ha parlato del momento difficile che sta attraversano la sua relazione con Fabrizio Corona precisando che la causa non è Belen Rodriguez. Ecco le anticipazioni dell'intervista a Verissimo.

Ultimatum a Fabrizio Corona

La cantante bruna del duo canoro Le Donatella ancora una volta ospite di Silvia Toffanin. Le anticipazioni di Verissimo di domani 5 maggio 2018 si concentrano sull'intervista esclusiva rilasciata da Silvia Provvedi. Abbiamo visto tante volte la fidanzata di Corona seduta sulla poltroncina per aggiornare il pubblico sulle condizioni di salute di Fabrizio e sulle ultime news del processo. Oggi però le cose sono cambiate, Corona è uscito dal carcere e lei ha visto andare in frantumi tutti i suoi sforzi di costruire un muro di privacy, al riparo dai paparazzi. Silvia Provvedi ha dichiarato che ha “dato a Fabrizio un ultimatum”. “Se non cambiano le cose ci separeremo. Lui è in una fase di recupero, ma non so se sono pronta io a recuperare. Chi vivrà vedrà”, ha aggiungo la cantante.

Il triangolo Provvedi-Corona-Rodriguez

La Provvedi ha negato che la causa della crisi con Fabrizio Corona sia l'incontro con Belen Rodriguez e ha spiegato che è stata una coincidenza. Quando Fabrizio è uscito dal carcere ha dimenticato tutte le promesse che si erano fatti. Corona ha un modo di vedere la vita completamente diverso e anche le priorità non sono le stesse.

Silvia Provvedi a Verissimo ha ricordato che ha 24 anni. Nell'intervista è un vero e proprio fiume in piena: “Non ho intenzione di rovinarmi la vita. Ho intenzione anche di essere apprezzata e di vivere. La troppa gelosia di Fabrizio è stata una delle cause principali di questa crisi, oltre alla voglia di voler sempre fare notizia”.

Pausa di riflessione

È molto decisa Silvia Provvedi che a Silvia Toffanin ha confidato di essere “in una fase decisionale”. Per un anno e sei mesi ha sostenuto Fabrizio Corona, farebbe tutto da capo, ma il tempo che ha perso non gli sarà restituito. Ha sopportato tante privazioni e adesso non è più sicura che Fabrizio Corona sia la persona giusta a causa della sua “voglia, sempre e comunque, di fare gossip su una storia trita e ritrita che forse ha stancato non solo me, ma tutti gli italiani”. E intanto Fabrizio Corona su Instagram, o meglio lo “staff”, pubblicano foto con messaggi subliminali. Nell'ultima parla a telefono e sulla scrivania ci sono delle riviste di gossip. La didascalia scelta è molto chiara: “Non pensare a quello che dicono di te...”