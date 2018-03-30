Fabrizio Corona si sposa: i dettagli delle nozze con Silvia Provvedi

Cosa sappiamo sul matrimonio tra Corona e la Provvedi? Dopo la proposta fervono i preparativi e Fabrizio e Silvia sono felicissimi e più uniti che mai.

Fabrizio Corona nozze con Silvia Provvedi

Nessuno avrebbe mai scommesso un centesimo sulla love story tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi eppure la coppia è pronta a convolare a nozze. La prima volta che sono apparsi sulle riviste di gossip tutti hanno immaginato che fosse l'ennesima trovata del paparazzo per far parlare di sé, ma la brunetta del duo canoro Le Donatella ha fatto breccia nel cuore di Corona. C'è da dire che non lo abbiamo mai visto così felice, forse ai primi tempi della relazione con l'ex moglie Nina Moric. Oggi però è tutto diverso. Sono tante le bufere giudiziarie che hanno travolto Fabrizio Corona e accanto a lui è rimasta Silvia Provvedi. Poche donne si sarebbero comportate come lei, quando i flash dei paparazzi si spengono tutte si dileguano, ma la Provvedi e la sorella Giulia non hanno mai perso la speranza che Fabrizio uscisse dal carcere.

Corona si sposa in autunno?

Lo scorso mese Fabrizio Corona ha finalmente lasciato il carcere di San Vittore dove era detenuto “ingiustamente” da più di un anno. Bellissime le prime foto degli abbracci e dei baci con la fidanzata. La fine di un incubo. Tuttavia le condizioni di salute di Fabrizio Corona non sono positive, come ha dichiarato Silvia Provvedi, soffre di attacchi di panico e di recente è stato in ospedale per alcuni controlli. Corona aveva paura di morire, non riusciva a respirare. Dopo lo spavento però una bella notizia, presto ci saranno le nozze. Al momento Corona è in affidamento ai servizi sociali e non può usare i social, a svelare i dettagli sulla vita privata ci pensa Silvia sul settimanale In Famiglia.

La Provvedi è al settimo cielo perché Fabrizio Corona le ha chiesto di sposarla e dopo la proposta fervono i preparativi. Secondo gli ultimi gossip le nozze si terranno in autunno. Il profumo di fiori d'arancio era nell'aria visto che su Instagram lo staff di Corona aveva postato un tenero scatto con questa didascalia: “Ciò che unisce è più forte di ciò che separa”. Adesso Fabrizio Corona deve cercare di non mettersi di nuovi nei guai. Forse questa volta ha davvero voltato pagina!