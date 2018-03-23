Fabrizio Corona sta male, Silvia Provvedi ha paura

Come sta Fabrizio Corona? Non bene, stando alle dichiarazioni della fidanzata Silvia Provvedi. La brunetta del duo canoro Le Donatella è stata intervistata dal settimanale Di Più a cui ha raccontato quali sono le condizioni di salute di Corona dopo il carcere.

Corona pensa di morire

La fidanzata di Fabrizio Corona è molto preoccupata. Come ha raccontato al settimanale Di Più qualche giorno fa l'ex re del gossip “ha pensato di morire”. Mentre Silvia e Fabrizio erano a casa si è sentito male, Corona era sbiancato. La Provvedi gli ha stretto la mano per cercare di tranquillizzarlo senza riuscirci perché continuava a tremare. Ad un certo punto Fabrizio Corona le ha detto: “Silvia, questa volta muoio”. I sintomi, secondo la fidanzata di Corona, erano quelli di un attacco di panico, l'ex re del gossip in passato aveva avuto altre crisi. Dopo la corsa in ospedale per accertarsi che non ci fosse nulla di grave, Fabrizio Corona è tornato a casa. Silvia ha detto che lui vuole costruirsi una nuova vita ma deve aspettare l'udienza del 27 marzo.

Fabrizio Corona torna in tv?

Nonostante questo episodio, Corona cerca comunque di andare avanti. Il settimanale Spy lo ha paparazzato in compagnia di Massimo Giletti per le strade di Milano. Il giornalista e l'ex re del gossip avranno in mente qualcosa? La prima apparizione in tv di Fabrizio Corona qualche anno fa è stata da Maurizio Costanzo, forse questa volta ha deciso di “confessarsi” da Giletti. Corona è uscito dal carcere da un mese e sta completando il percorso in un centro di recupero.

Giletti e Corona sono grandi amici da anni, hanno chiacchierato per molto tempo insieme. Purtroppo nessun progetto lavorativo può concretizzarsi per Fabrizio che tra i vari divieti ha anche quello di non apparire in tv. Adesso attende la discussione della revisione dei termini della libertà davanti al Gip di Milano.