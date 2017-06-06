Fabrizio Corona news oggi: espulso dall'aula, il pm chiede 5 anni di carcere

Ultime udienze del processo contro Fabrizio Corona imputato per frode fiscale e intestazione fittizia di beni

Fabrizio Corona torna al centro delle cronache giudiziarie. Il processo con l’ex paparazzo è alla battute finali e nell’udienza di oggi ci sono stati momenti di tensione, tanto che è stato allontanato dall’aula. Fabrizio Corona ha urlato: «Vergogna, voglio giustizia!». Tutto questo è avvenuto mentre sul banco dei testimoni c’era Liliana Ciman, la dirigente della questura di Milano.

Nervi tesi, fin troppo, per Fabrizio Corona che ha cercato di divincolarsi mentre gli agenti della polizia penitenziaria tentavano di calmarlo. Il prossimo 12 giugno dovrebbe essere emessa la sentenza dei giudici e l’ex re del gossip ha capito che per lui le cose potrebbero mettersi male. Non è però la prima volta che Corona si scaglia contro i poliziotti e le forze dell’ordine, prima di oggi il presidente del collegio lo aveva invitato a tenere un comportamento rispettoso. Le ultime notizie dell’espulsione dall’aula però potrebbero avere ulteriori conseguenze.

Il giudice Salvini ha detto a Fabrizio Corona di stare tranquillo perché quella di oggi è l’udienza più importante del processo. Dopo la sospensione il pm Alessandra Dolci potrebbe avanzare la richiesta di pena. Per questo vi invitiamo a seguirci per tutti gli aggiornamenti e le ultime notizie che potrebbero arrivare da un momento all’altro. Prima di lasciarvi però ricordiamo che la Ciman è la dirigente della sezione criminalità organizzata della Squadra Mobile di Milano, e che è già intervenuta nel processo contro Fabrizio Corona per parlare delle indagini sulla bomba carta esplosa sotto casa sua a Ferragosto.

Fabrizio Corona sarà condannato a 5 anni di carcere? La richiesta del pm Alessadra Dolci (aggiornamento)

Corona dopo essere stato espulso dall'aula si è scusato con i giudici. Come hanno sottolineato gli avvocati, il suo carattere gli è già costato caro. Il re dei paparazzi è dunque tornato per ascoltare la requisitoria del pm. Alessandra Dolci ha chiesto unapepari adi carcere e il pagamento di una multa di 14mila euro. Per la collaboratrice Francesca Persi il pm dopo tre ore ha sollecitato una condanna di 2 anni e 4 mesi, oltre alladelnel suo appartamento e nelle cassette di sicurezza in Austria.