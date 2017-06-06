Soleil Sorge e Luca Onestini duro attacco su Instagram per Giulia Latini?
di Redazione
06/06/2017
Soleil Sorge e Luca Onestini alla ribalta! La nuova coppia di Uomini e Donne ha pubblicato un video su Instagram con un duro attacco. Le accuse sembrerebbero mirate proprio a Giulia Latini, come mai? Nell’arco delle scorse settimane abbiamo più volte parlato di Giulia Latini, la quale potrebbe salire sul trono già il prossimo settembre. L’ex corteggiatrice di Luca Onestini in questi giorni è stata anche al centro del gossip per via di una sua ipotetica relazione con Mattia Marciano, successivamente smentita. Giulia Latini però non ha perso occasione per poter parlare più volte della coppia del momento, ovvero Soleil Sorge e Luca Onestini. La ragazza ha spiegato infatti di non essere più rimasta male per la decisone dell’ex tronista e che in fondo la Sorge è sempre stata la scelta giusta per lui, anche se ha preferito togliere il tasto “Segui” dalla sua pagina Instagram. Qualche giorno dopo queste dichiarazioni ecco che Luca Onestini e Soleil Sorge hanno deciso di pubblicare un visto sulle stories Instagram. “Le persone false, ipocrite, vittimiste e costruite non eravamo noi”. Soleil Sorge e Luca Onestini si riferiscono proprio a Giulia Latini? Giulia Latini ancora sotto attacco da parte di Soleil Sorge e Luca Onestini? La coppia nell’ultimo video caricato su Instagram non parlano di qualcuno in particolare, ma il riferimento all’ex corteggiatrice è quasi naturale. Nel frattempo però Giulia Latini ha deciso di fare squadra con Martina Luchena, Mario Serpa, Andrea Damante e Giulia De Lellis…. Grande burrasca in arrivo tra i protagonisti di Uomini e Donne?
