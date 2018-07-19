Fabrizio Corona video contro Salvini: polemiche su Facebook

Oggi Fabrizio Corona è tornato ad usare i social. Su Facebook e su Instagram ha pubblicato un video in macchina e fa delle domande al suo collaboratore che preferisce non rispondere. Sfrontato e sicuro di sé Fabrizio Corona si lancia in un monologo in cui chiede chi è Salvini. Ma su Facebook molti lo contestano.

Fabrizio Corona presto in politica

I nuovi progetti di Fabrizio Corona non sono solo legati al mondo dello spettacolo e dell'imprenditoria. Corona sta pubblicizzando il nuovo marchio di abbigliamento Adalet, partecipa a serate ed eventi e rilascia interviste “fiume” come quella su Chi per parlare della sua vita sessuale e privata, però ha ben altre aspirazioni: vuole entrare in politica. Non è la prima volta che Fabrizio Corona esprime questo desiderio, l'attuale governo non gli piace e ha iniziato una vera e propria crociata contro Matteo Salvini, il ministro dell'Interno. Contro Salvini c'è già una petizione online per la sfiducia che ha raggiunto 95 mila firme, ma il ministro riscuote più successo di Fabrizio Corona e i commenti sono una prova schiacciante.

Fabrizio Corona “Chi è questo tale Matteo Salvini?”

“Voglio sapere chi è tale Matteo Salvini?”, inizia così il video di Fabrizio Corona che rivolge questa domanda al collaboratore Gianni intento a guidare. Corona dice a Gianni che Salvini fa di tutto per apparire ed è diventato un personaggio più famoso di quello che fu all'epoca Renzi. Lo fa in modo serio e pungente, come nel suo stile, alla ricerca di una credibilità che ha perso da tempo. Sarà difficile per Fabrizio Corona la strada della politica e in salita, il suo passato di certo non lo aiuta. “Mi sei caduto in basso” scrivono su Facebook, “Ti ho sempre difeso, ma non mi toccare Salvini”m e ancora “Mi eri simpatico, ma fare sfottò a Salvini che sta ripulendo il paese”. Questa è la dimostrazione che parlare “alla pancia” delle persone come fa Matteo Salvini è la politica del 2018. Ma il video di Corona si chiude con una domanda, quasi retorica:“Chi è questo vicepremier che governa un paese che non funziona?”. Tutti gli haters di Fabrizio Corona non hanno capito che “ripulendo” l'Italia dai migranti il paese continuerà a non funzionare.