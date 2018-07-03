Home Scienza e Tecnologia Facebook chiude tbh: l'app era stata comprata 8 mesi fa

di Redazione 03/07/2018

Facebook chiude tbh, dopo che l'applicazione era stata comprata appena 8 mesi fa. L'applicazione aveva raggiunto un gran successo tra i giovani negli Stati Uniti, al punto da spingere Facebook ad acquistarla per 100 milioni di dollari; l'inatteso calo, però, ha portato il social network di Mark Zuckemberg a prendere la decisione di chiudere l'applicazione dei sondaggi dopo poco tempo. Intanto, anche altre app sono prossime alla fine. To be Honest, l'app dei sondaggi To be Honest, conosciuta essenzialmente con la sigla tbh, è un'applicazione che nello scorso autunno ha riscosso molto successo negli Stati Uniti. Tanti giovani si sono avvicinati al mondo di tbh grazie alla possibilità di potersi scambiare messaggi in maniera anonima. L'applicazione è stata molto seguita non soltanto per l'anonimato, ma per la possibilità di inviarsi solo messaggi positivi e complimenti. L'applicazione, inoltre, non permette di contattare sconosciuti, ma soltanto di creare contatti con utenti presenti nella propria rubrica; chiaramente, l'anonimato non è assicurato nel 100% dei casi, dal momento che molti possono essere gli indizi forniti dai contatti in rubrica. Ad ogni modo, però, l'esperimento sembrava essere funzionato; tuttavia, il calo più che sensibile di utenti sulla piattaforma ha portato Facebook a una drastica decisione. Facebook chiude tbh, dopo soltanto otto mesi dal suo acquisto. Facebook chiude Tbh: in chiusura anche altre app Otto mesi dopo averla acquistata, Facebook ha deciso di chiudere To be Honest. Nonostante l'aggiunta di nuove funzionalità, infatti, nelle ultime settimane l'applicazione aveva perso consenso. Gli utenti statunitensi che nell'autunno scorso avevano portato l'app dei sondaggi e dei complimenti a crescere, hanno ben presto abbandonato l'utilizzo della stessa per via della scarsità di funzionalità. L'app è velocemente crollata, e Facebook - che l'aveva acquistata per 100 milioni di dollari - ha annunciato ufficialmente che la chiuderà. Stesso destino sarà subito anche da altre applicazioni, che a breve saranno chiuse dal social network di Mark Zuckemberg: Hello, app per Android per la gestione dei propri contatti sul social network, e Moves, applicazione per rilevare la propria attività fisica.

