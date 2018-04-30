Home Scienza e Tecnologia Facebook downvote, in arrivo il nuovo aggiornamento

di Redazione 30/04/2018

Facebook downvote sostituisce il tasto "non mi piace"? Per i social network sta arrivando un nuovo importante aggiornamento, ecco cosa cambia nell'app. Facebook, in arrivo il non mi piace? In questi ultimi tempi sono sempre più numerosi gli utenti di Facebook che richiedono il tasto non mi piace. Ma cosa ha lasciato un po' perplesso il quartier generale di Facebook, il quale preferisce non alimentare opinioni negative all'interno del social network che ha come fine principale quello dell'aggregazione tra le persone e non l'incremento dell'odio. Nonostante tutto però sembrava che Mark Zuckerberg e lo staff stanno valutando la possibilità di inserire il tasto non mi piace, anche se al momento non è stata più fornita alcuna notizia su ciò. Qual è lo scopo del mi piace? Come abbiamo accennato all'inizio di questa nostra reticolo a breve potrebbero arrivare degli aggiornamenti importanti sulla App di Facebook. Tempo fa gli utenti avevano richiesto agli sviluppatori dell'app la possibilità della realizzazione di un tasto "non mi piace", inizialmente rifiutata per il semplice motivo che Facebook ha uno scopo aggregazionale e positivo. Non a caso questo lo scopo del "mi piace", il quale ridurrebbe in maniera significativa le liti sui social network ma che comunque adesso è accompagnato dalle reazioni come love, wow, smile è l'espressione arrabbiata. Attenzione, a breve potrebbero arrivare i tasti downvote e l'upvote, ma cosa sono? Downvote e upvote in arrivo su Facebook Cari utenti di Facebook siete pronti per il nuovo aggiornamento del social network? Nel corso di queste ultime ore è stato ufficializzato l'arrivo dei tasti downvote e upvote. Sostanzialmente stiamo parlando di due frecce rivolte verso l'alto e una verso basso, che hanno lo scopo di poter permettere all'utente di esprimere il suo parere positivo e negativo come fanno già le altre reazioni come love e smile. Uno dei portavoce di Facebook ha dichiarato: "Le persone ci hanno detto che vorrebbero vedere discussioni pubbliche migliori su Facebook, e vorrei per avere spazio in cui utenti con opinioni diverse possono avere un dialogo costruttivo. A tal fine stiamo seguendo un piccolo testo in Nuova Zelanda che consente alle persone di esprimere un voto positivo e negativo sui commenti".

