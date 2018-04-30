Caricamento...

Grande Fratello 15 trash e volgare: la nota del Moige

Redazione Avatar

di Redazione

30/04/2018

“Non possiamo accettare che un programma di tale squallore venga trasmesso in TV, veicolando esempi e modalità di comportamento diseducativi e violenti”. Durissime le parole del Moige che ha inviato un comunicato per “Mettere fine a questo disastro”. Il Grande Fratello 15 continua a far discutere perché l'ultima edizione non è solo trash ma ci sono veri e propri episodi di bullismo e di violenza.

Concorrenti Grande Fratello 2018 accusati di bullismo

Il Moige da sempre si scaglia contro i reality diseducativi ma il Grande Fratello 15 rischia davvero la chiusura anticipata dopo che alcuni concorrenti sono stati accusati di violare i principi di decenza umana con continui scontri, violenze e atti di bullismo. L'associazione dei genitori ha inviato una nota a Mediaset chiedendo il ritiro degli spot e di legare il nome a progetti contro il bullismo. Anche la conduttrice Barbara D'Urso si è schierata contro questi atteggiamenti e ha annunciato che la produzione ha intenzione di prendere provvedimenti disciplinari proprio nella terza puntata di oggi.

Cristiano Malgioglio contro Baye Dame

In soccorso di Barbara D'Urso è arrivato Cristiano Malgioglio che è furioso con Baye Dame e tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello 2018 che attaccano Aida Nizar. L'opinionista ha dichiarato a Il Fatto Quotidiano che quelli nei confronti della spagnola sono veri e propri atti di bullismo e ha difeso la produzione del Grande Fratello 15 e la conduttrice.

Barbara D'Urso non si aspettava questi risvolti, la regina del trash è abituata a ben altro, lei si è sempre difesa contro la violenza sulle donne e si è sempre schierata dalla parte dei più deboli. Malgioglio sostiene che in questo momento è facile attaccarla ma non ha colpe e soprattutto non dorme da notti perché queste cattiverie gratuite l'hanno provata. Intanto anche lui aspetta di conoscere quali saranno i provvedimenti disciplinari e quali concorrenti saranno espulsi dal Grande Fratello 15. Cristiano squalificherebbe più persone il primo è Baye Dame che ha definito animalesco e volgare mentre Luigi Favoloso (ex fidanzato di Nina Moric) di “favoloso” ha solo il cognome.

Nonostante abbia preso le difese di Aida Nizar, Cristiano Malgioglio non è attratto dal personaggio, durante la prima puntata non voleva che entrasse nella casa del Grande Fratello 2018 perché in tutti i reality a cui ha partecipato ha urlato solo per farsi notare e anche qui in Italia sta diventando famosa senza alcun motivo.

