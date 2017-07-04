Home Scienza e Tecnologia Facebook nuovo aggiornamento: Trova WI-FI gratis anche in Italia

Facebook nuovo aggiornamento: Trova WI-FI gratis anche in Italia

di Redazione 04/07/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Quanto sarebbe bello avere una mappa degli hotspot WI-FI aperti per collegarsi su Facebook col proprio dispositivo, specialmente se il piano dati è a secco? Negli USA esiste ed è fornita proprio dal social network di Mark Zuckerberg, ma fino ad ora era rimasta confinata solo in territorio statunitense: tablet e smartphone in territorio americano hanno la mappa dei WI-FI gratis, ma l’esclusiva da oggi è infranta, visto che è disponibile in altre Nazioni, Italia compresa. In realtà, gli App Store forniscono delle applicazioni in grado di trovare reti WI-FI, ma spesso e volentieri sono degli specchietti per le allodole e nascondono varie insidie, come servizi a pagamento o truffe del web. Il social network più famoso del mondo è garanzia della sicurezza e della gratuità del servizio. Gli sviluppatori di Facebook, a onor del vero, non hanno dato grossa enfasi a questo importante aggiornamento, anche per raggiungere la mappa dei WI-Fi gratis. Per averla sul proprio cellulare o tablet, basta aprire il menù secondario del social, il quale si trova a destra, e cercare la sezione dedicata alle app. Selezionare l’opzione Mostra Tutto e cliccare sulla funzione Trova WI-FI. Da qui, ecco prendere forma il sogno di ogni Social Dipendente: appariranno esercizi commerciali e luoghi pubblici che offrono un punto di accesso aperto. Si può avere questa lista sotto forma di elenco, ma anche come mappa dei dintorni, per renderla raggiungibile anche a chi non conosce la zona. Ci sono anche diverse informazioni, come il nome e la tipologia del locale, gli orari di apertura e il nome della rete wireless rilevata, ma l’unica pecca è che non è dato sapere con sicurezza se siano gratis o a pagamento. La funziona Trova WI-FI è già in fase di rilascio in Italia e l’aggiornamento dovrebbe apparire su tutti gli smartphone Android e iOS, basterà solamente aggiornare la app di Facebook.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp