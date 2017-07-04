Gianluca Vacchi a Miami con una modella: ha dimenticato Giorgia Gabriele?

Gianluca Vacchi non balla più da solo. Il momento ‘eremita’ di Mr. Enjoy è durato pochissimo, giusto il tempo di volare a Miami. La scorsa settimana abbiamo lanciato il gossip della rottura tra Vacchi e Giorgia Gabriele. Tanti gli indizi che confermavano la nostra ipotesi a partire dalle foto su Instagram. La coppia pubblicava sempre tenere foto di vacanze e momenti spensierati oltre ai video dei balletti che hanno fatto impazzire tutti.

Mentre Gianluca Vacchi si consolava con la figlioccia, Giorgia Gabriele si dedicava unicamente al suo lavoro. Nessuno ha confermato i gossip della separazione ma ormai è evidente che la coppia è scoppiata. Gianluca Vacchi è stato avvistato a Miami con Miss Colombia. Mr. Enojy dopo aver salutato Ginevra (la figlioccia) è andato negli States e a giudicare dalle ultime foto su Instagram non sembra affatto provato anzi, è in formissima!

Gianluca Vacchi ha fatto impazzire le sue follower con uno scatto in slip bianchi e addominali in bella vista e ha salutato la nazione che l’ha accolto scrivendo: «Ti amo America». Mr. Enjoy però ama soprattutto le belle donne come la modella colombiana Ariadna Gutierrez. Guarda caso anche lei sembra abbracciare in pieno lo stile di vita di Vacchi, su Instagram infatti ha condiviso un pensiero particolare: «La vita è troppo breve per non divertirsi».