Fare sesso migliora la salute?

di Redazione 10/04/2018

L'argomento sesso da molto tempo a questa parte sembra essere considerato un argomento non troppo tabù. Sono diverse gli studi scientifici che differentemente hanno dimostrato come questo posso avere dei benefici non indifferenti sulla persona. Fare sesso fa bene alla salute? Scienza e salute, il mondo del sesso Come abbiamo accennato all'inizio del nostro articolo, sono diversi i luoghi comuni da sfatare sull'argomento sesso. Cerca la decina di anni fa il mondo del sesso rappresenta un argomento tabù, da evitare in ogni dove soprattutto in televisione. Un esempio pratico per capire come questo ormai si è alla portata di tutti, è rappresentato dagli spot pubblicitari dedicati alle marche di preservativi trasmessi anche durante la fascia protetta. In questo frangente però abbiamo avuto anche modo di vedere come scienza e salute siano riusciti a far luce su quelli che sono i benefici del sesso... Sostanzialmente fare sesso fa bene? I benefici del sesso Sono diverse le ricerche scientifiche che hanno dimostrato come un'attività sessuale possa avere delle conseguenze positive sul nostro corpo. I benefici del sesso si ramificano in diversi ambiti, un esempio pratico per capire quanto stiamo dicendo è rappresentato da coloro che sono affetti di insonnia. Molte persone hanno tranquillamente dichiarato che nel momento in cui la loro attività sessuale cominci a diventare più costante, la sera avvertono un particolare rilassamento muscolare e psicologico agevolando così il sonno notturno. Quali sono i lati negativi del non fare sesso? Nel nostro articolo oggi parleremo anche del rovescio della medaglia, che non è dedicata ai benefici del sesso... Fare sesso fa bene alla salute, ma l'astinenza? In questo ambito sono diverse le filosofie di pensiero, ma secondo una ricerca pubblicata dal Journal of Sexual Medicine è emerso come la mancanza di sesso possa incrementare lo sviluppo di malattie cardiovascolari, oltre che un aumento considerevole dello stress, sarà effettivamente così?

