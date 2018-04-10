Caricamento...

Claudio Sona e Mario Serpa si sposano? Ecco gli indizi sul gossip

10/04/2018

Rullo di tamburi in casa Uomini e Donne, Claudio Sona e Mario Serpa si sposano? La copia ufficialmente tornata insieme a Natale 2017, mentre adesso potrebbe vivere una delle Gioie più belle della vita. Ma ecco Quali sono gli indizi sul gossip che circolano sul web

Mario Serpa torna insieme a Claudio Sona

Ma che serve Claudio Sona senza ombra di dubbio sono state una delle coppie più discusse nel mondo di uomini e donne, i due ragazzi sono stati ampiamente protagonista del mondo del gossip non solo perché sono La prima coppia gay nata Uomini e Donne... Ma bensì per la loro rottura arrivata pochi mesi dopo la scelta, quando nessuno proprio non se l'aspettava. Dopo aver animato Il mondo del gossip per diverse settimane, ok Claudio Sona e Mario Serpa hanno deciso di rinchiudersi nella loro privacy cercando di allontanare più possibile i riflettori.

Mario Serpa lascia Uomini e Donne perché?

Ed è ancora chiaro se un riavvicinamento a Claudio Sona ha fatto sì che Mario Serpa lasciasse il suo ruolo di opinionista a Uomini e Donne. L'unica cosa certa che poco prima nell'annuncio riguardante la loro riappacificazione, il mondo del gossip estate in base della notizia dal titolo Mario Serpa lascia Uomini e Donne. Poco dopo è arrivato l'avvistamento a Verona, dov'è Claudio Sonia è proprietario di un locale, e successivamente la conferma del ritorno di fiamma attraverso un post su Instagram. Ma come procede la vita amorosa tra Claudio Sona e Mario Serpa?

Matrimonio per Claudio Sona e Mario Serpa?

Ebbene sì avete capito bene, si parla di matrimonio per Claudio Sona e Mario Serpa. La prima coppia gay nata a Uomini e Donne potrebbe dirsi presto il fatidico sì. I vari indizi sul gossip sono nati sul web a causa di alcune anticipazioni riguardanti Uomini e Donne. Sembra infatti che Claudio e Mario siano stati avvistati nei dintorni degli Studi Elios di Mediaset, Dove potrebbero arrivare in qualità di ospiti... Che sia tutto pronto per il grande annuncio: Claudio Sona e Mario Serpa si sposano?
