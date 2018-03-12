Fare sport allunga la vita di 7 anni. Parola della medicina
Fare sport consente di vivere fino a 7 anni in più, così l’attività fisica può essere considerata un vero farmaco naturale che, in associazione ad un corretto peso corporeo, consente di vivere più a lungo rispetto a chi non la fa. Senza dimenticare che il movimento riduce anche lo stress.
Fare sport, modifichiamo il nostro stile di vitaL’invito a cambiare i propri stili di vita per un maggiore movimento parte dai cardiologi, riuniti a Napoli per il congresso nazionale della Società italiana per la prevenzione cardiovascolare Siprec. La sedentarietà, secondo Roberto Pedretti, presidente del Gruppo Italiano di Cardiologia Riabilitativa e Preventiva, “è un importantissimo fattore di rischio cardiovascolare. Secondo i dati dell’Oms l’inattività fisica è il quarto fattore di rischio di mortalità globale, responsabile del 5-6 per cento di tutti decessi, pari a oltre 3 milioni di persone per anno. Come causa di morte a livello mondiale, essa è preceduta solo dall’ipertensione arteriosa, dal fumo e dall’iperglicemia”.
Fare Sport, Italia troppo pigriIn Italia, stando ai dati del Progetto PASSI dell’Istituto Superiore di Sanità, esistono circa 4 persone su 10 fisicamente non attive . Questo riguarda non solo la popolazione generale, secondo i cardiologi, ma anche i pazienti cardiopatici, che pure dovrebbero essere spinti a cambiare il proprio stile di vita. In Italia, la sedentarietà provoca alcune malattie cardio-vascolari, ma anche diabete di tipo 2, e nel 16 per cento dei casi può persino provocare un cancro al seno. Nel 16 per cento dei casi si potrebbe manifestare un cancro al colon e nel 15 per cento dei casi si arriva ad una morte prematura. In media, invece, secondo gli esperti, “chi è attivo e normopeso vive circa 7 anni più a lungo rispetto ai sedentari obesi“. Inoltre, anche in presenza di sovrappeso e obesità, i soggetti fisicamente attivi, hanno un rischio cardiovascolare molto più basso rispetto ai soggetti sedentari.
