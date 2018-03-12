Home Salute Stress al cervello influisce anche sul proprio partner, lo dice la scienza

di Redazione 12/03/2018

Lo stress è contagioso da un soggetto a un altro. Non solo in quanto “emozione negativa”, ma anche come dettagliate alterazioni nel cervello. Quasi come fosse una malattia contagiosa. Questo è quanto hanno scoperto alcuni neuroscienziati dell’Università di Calgary, in Canada, che hanno pubblicato il lavoro sulla rivista Nature Neuroscience. Stress al cervello, lo studio Jaideep Bains e il suo team hanno fatto esperimenti su alcune coppie di topi, maschio e femmina. I “partner” sono stati divisi e uno è stato sottoposto a un lieve stress, dopodiché sono stati riuniti. Gli autori hanno notato il comportamento di alcune particolari cellule, i neuroni che producono CRH (ormone di rilascio della corticotropina), responsabili della risposta allo stress, in entrambi i componenti delle coppie. L'esito è stato che le alterazioni presenti nel cervello del topo sottoposto a stress erano le stesse del suo/a partner. Attraverso poi tecniche di optogenetica (che consente di attivare e disattivare vari neuroni modificati geneticamente usando solo un impulso di luce), gli studiosi canadesi hanno silenziato i neuroni CRH e hanno notato che in questo modo le alterazioni legate allo stress non si trasmettevano al (o alla) partner. Questo succede in quanto l’attivazione degli ormoni CRH causa il rilascio di un segnale chimico, che allerta anche il soggetto vicino. Cervello e partner, le emozioni condivise Anche se, lo studio è stato fatto su topi, e dunque i risultati non potranno essere trasferiti sugli esseri umani, gli autori dell'esperimento pensano che l’analisi sia molto significativa. Il team ha spiegato che «Ognuno di noi comunica il proprio stress agli altri, a volte senza neppure accorgercene. È stato dimostrato che sintomi di stress persistono a lungo nei familiari di soggetti con disturbo post-traumatico. D’altra parte, la capacità di comprendere lo stato d’animo e le emozioni degli altri è un fattore chiave per la creazione di legami sociali».

