Fasi lunari: perché la Luna cambia forma

Osservare la Luna in cielo nelle diverse notti del mese significa confrontarsi con uno dei fenomeni più antichi della percezione umana del cosmo: la sua forma apparente muta con regolarità assoluta, passando da un disco luminoso pieno a una sottile falce, poi al buio totale, poi di nuovo alla pienezza, in un ciclo che si ripete ogni ventinove giorni e mezzo circa. La spiegazione delle fasi lunari più corretta non riguarda alcuna trasformazione fisica della Luna stessa — essa rimane una sfera rocciosa di diametro costante — ma descrive invece il modo in cui la luce solare illumina porzioni diverse della sua superficie, a seconda della posizione reciproca tra Terra, Luna e Sole nel corso del mese sinodico.

Quello che vediamo dal suolo terrestre è sempre e soltanto la metà illuminata della Luna rivolta verso di noi: quando quella metà coincide con la faccia che guardiamo, la Luna appare piena; quando la geometria è tale che la porzione illuminata è orientata altrove, la Luna scompare dalla nostra visuale notturna. Tra questi due estremi si collocano tutte le fasi intermedie, ciascuna con un nome preciso, una durata calcolabile e una posizione orbitale determinabile con precisione matematica. Comprendere questo meccanismo significa non solo sapere perché la Luna cambia aspetto, ma anche saper leggere il cielo notturno come un orologio geometrico di straordinaria affidabilità.

La questione è meno banale di quanto sembri: molti confondono le fasi lunari con le eclissi, o credono erroneamente che la Luna riceva luce dalla Terra, o che ruoti intorno al proprio asse in modo indipendente dal ciclo delle fasi. Chiarire queste sovrapposizioni concettuali richiede di entrare nel dettaglio della meccanica orbitale e dell'ottica della luce solare riflessa, due ambiti che si intrecciano in modo inseparabile ogni volta che si alza lo sguardo verso il cielo.

La geometria del sistema Terra-Luna-Sole

Il ciclo delle fasi lunari è interamente governato dalla posizione angolare della Luna rispetto al Sole, misurata dal punto di osservazione terrestre: quando Luna e Sole si trovano nella stessa direzione — o quasi — la faccia della Luna esposta al Sole è quella opposta a noi, e il risultato è la Luna nuova, invisibile a occhio nudo. Man mano che la Luna avanza nella sua orbita, il suo angolo rispetto al Sole aumenta, e la porzione illuminata visibile da Terra cresce progressivamente: si parla di crescente, termine che indica appunto un disco in espansione visiva, anche se la Luna stessa non cresce affatto. Raggiunta la quadratura — cioè un angolo di novanta gradi tra Luna e Sole visti da Terra — si vede esattamente metà del disco illuminato, ed è ciò che viene chiamato quarto crescente. Al raggiungimento dei centottanta gradi, Luna e Sole si trovano su lati opposti rispetto alla Terra: la Luna piena illumina l'intera faccia a noi rivolta, con quel disco completo e luminoso che domina il cielo notturno dalla sera all'alba. Il percorso inverso — dalla Luna piena alla nuova — segue la stessa logica geometrica in senso decrescente, con il quarto calante e la falce calante come tappe intermedie.

Il mese sinodico e il mese sidereo: due misure diverse dello stesso orbita

Una distinzione che la semplice spiegazione divulgativa delle fasi lunari spesso trascura riguarda la differenza tra il mese sidereo e il mese sinodico, due intervalli temporali che misurano cose diverse e che non coincidono per una ragione precisa: la Luna impiega circa ventisette giorni e un terzo per compiere un'orbita completa intorno alla Terra rispetto alle stelle fisse — questo è il mese sidereo — ma in quei ventisette giorni anche la Terra ha continuato a muoversi lungo la propria orbita intorno al Sole, spostando la posizione relativa del Sole nel cielo. Affinché la Luna torni nella stessa posizione rispetto al Sole — e quindi affinché si ripeta la stessa fase — occorrono circa due giorni e due ore in più, per un totale di ventinove giorni, dodici ore e quarantaquattro minuti: il mese sinodico. Questo piccolo scarto ha implicazioni concrete sul calendario lunare, sulla previsione delle eclissi e sulla costruzione dei calendari storici, come quello ebraico o quello islamico, che si fondano proprio sul ciclo sinodico e devono quindi periodicamente aggiungere mesi intercalari per non disallinearsi troppo rispetto al calendario solare.

Perché la stessa faccia della Luna è sempre rivolta verso la Terra

Tra i dati della meccanica lunare che più sorprendono chi non li conosce, c'è il fatto che la Luna ruota su se stessa con lo stesso periodo con cui orbita intorno alla Terra: questo fenomeno, detto rotazione sincrona o risonanza spin-orbita 1:1, fa sì che noi vediamo sempre la stessa emisfero lunare, quello che gli astronomi chiamano la faccia vicina (near side). Non si tratta di una coincidenza, ma di un effetto gravitazionale: le forze di marea esercitate dalla Terra sul corpo lunare hanno progressivamente rallentato la rotazione propria della Luna fino a sincronizzarla con il periodo orbitale, in un processo che ha richiesto miliardi di anni. La conseguenza diretta sulla spiegazione è che, qualunque sia la fase, il bordo del disco che osserviamo è sempre lo stesso; ciò che cambia è soltanto quanta parte di quell'emisfero è illuminata dal Sole e quindi visibile da noi. La faccia nascosta della Luna — quella che non abbiamo mai visto dalla Terra fino alle prime missioni spaziali — attraversa anch'essa le sue fasi, ma perfettamente in opposizione rispetto a quelle che osserviamo: quando abbiamo la Luna piena, sul lato nascosto c'è la «Luna nuova» della faccia opposta, e viceversa.

Fasi lunari e fenomeni correlati: eclissi, superlune, luce cinerea

Le fasi lunari non esauriscono il repertorio di fenomeni ottici legati all'orbita della Luna, ma ne costituiscono il fondamento: le eclissi solari, per esempio, si verificano soltanto in prossimità della Luna nuova, quando la Luna si interpone tra Terra e Sole lungo una traiettoria sufficientemente allineata da proiettare la propria ombra sulla superficie terrestre; le eclissi lunari, invece, avvengono in prossimità della Luna piena, quando è la Terra a frapporsi tra Sole e Luna. Il fatto che eclissi non si producano ogni mese dipende dall'inclinazione del piano orbitale lunare rispetto all'eclittica — circa cinque gradi — che nella maggior parte dei mesi fa sì che la Luna passi leggermente sopra o sotto l'ombra terrestre senza entrare in essa. Le cosiddette superlune, invece, non hanno a che fare con la fase in senso stretto, ma con la posizione della Luna lungo la sua orbita ellittica: quando la Luna piena coincide con il perigeo — il punto di massima vicinanza alla Terra — il disco appare fino al quattordici percento più grande e più luminoso del solito. Un fenomeno di tutt'altra natura è la luce cinerea, visibile durante la falce crescente sottile nei giorni immediatamente successivi alla Luna nuova: la parte non illuminata direttamente dal Sole è debolmente visibile perché illuminata dalla luce solare riflessa dalla Terra stessa, in un gioco di rimandi ottici che i fisici chiamano earthshine e che Leonardo da Vinci fu tra i primi a descrivere correttamente.

Misurare e prevedere le fasi lunari: metodi storici e strumenti attuali

La previsione delle fasi lunari è uno dei problemi astronomici più antichi che l'umanità abbia affrontato con metodo sistematico: già i Babilonesi, intorno al VII secolo avanti Cristo, avevano identificato il ciclo di Saros — un intervallo di circa diciotto anni, undici giorni e otto ore al termine del quale le fasi lunari e le eclissi si ripetono in sequenza quasi identica — e lo usavano per prevedere le eclissi con notevole precisione senza disporre di alcuna comprensione fisica del meccanismo sottostante. Oggi la spiegazione delle fasi lunari si traduce in calcoli effimeri predeterminati con margini di errore di frazioni di secondo grazie alla meccanica celeste newtoniana, arricchita dalle correzioni relativistiche e dall'uso dei dati di telemetria laser provenienti dai retroriflettori lasciati sulla Luna dalle missioni Apollo e, più recentemente, dalla missione Chang'e cinese. Le app di astronomia, gli almanacchi nautici e i calendari liturgici si basano tutti sulle stesse effemeridi — tabelle di posizioni planetarie calcolate con decenni di anticipo — che consentono di sapere con esattezza assoluta la fase della Luna in qualunque data futura o passata, nonché di ricostruire il cielo notturno di epoche storiche con una fedeltà impossibile prima dell'era del calcolo computazionale.