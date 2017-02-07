Lo Youtuber più famoso d'Italia? E' Lorenzo Ostuni (Favij)

Con l'inchiestadi Giulia Bosetti, andata in onda ieri sera nel corso della trasmissione televisivadi Rai 3, i riflettori ritornano ad essere puntati suie sul loro rapporto con i social network ed il web dove conta sempre di più essere popolari, famosi, apprezzati. Attraverso una serio viaggio nel loro mondo, la giornalista dimostra in che modo oggi Facebook, Twitter, YouTube, Vine, Snapchat, Instagram rappresentano i "contenitori" delle vite dellegenerazioni: è qui che si comunica e ci si organizza, è qui che si fa sapere agli altri cosa si sta facendo o mangiando, ed è qui che i "like" fungono ormai da strumento di apprezzamento capace di far emergere i più social. Attraverso Video su, Corti, Foto ed improvvisazioni divertenti, ilè capace ormai di decidere la fortuna di qualcuno. "Che sia un bene o un male, è questa la realtà", afferma il cantante Francesco Facchinetti al microfono della giornalista di Rai 3.L'ha puntato i suoi riflettori soprattutto sulle figure dipiù famose in Italia ed ha voluto far conoscere ai telespettatori in cosa consiste quello che ormai può essere definito come un vero e proprio "lavoro". A spiegare cos'è loè, tra gli altri, anche: in arte21enne, è riuscito a conquistarsi in soli 4 anni di attività ben 3 milioni e 400 mila iscritti sul suo canale. "Ogni giorno pubblica nel suo canale un filmato in cui parla del mondo di internet e dei videogames- spiega Giulia Bosetti in- Un vero e proprio lavoro a tempo piano". Fare lo youtuber persignificare impiegare almeno 4-5 ore al giorno per montare e registrare video oltre che il tempo necessario per organizzare le sue pagine, i suoi eventi, rispondere ai commenti. "Sacrifici" ripagati da ampi guadagni derivanti sia dall'inserimento della pubblicità all'interno dei suoi Video che attraverso la sponsorizzazione da parte di diverse case di produzioni di videogames.L'disi allarga poi alla presentazioni di altriitaliani famosi proprio come i, quattro ragazzi ormai diventati star indiscusse del web che si divertono a pubblicare anche loro Video sul loro canale intrattenendo milioni di follower; insieme asono anche stati protagonisti del programma Social Face di Sky. Unache non risparmia le storie tese a testimoniare però anche la triste dipendenza dei giovani dai social e gli effetti dannosi dello schermo dello smartphone e del pc per i bambini. Un viaggio che da voce alla generazione Z,, fino al mondo della moda e di Instagram con Alice Campello, influencer di professione, spiegandoci in che modo le società di consulenza scovano questi piccoli ma grandi talenti promuovendoli nel web e nel mondo del mercato.