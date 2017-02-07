Favij e i Mates protagonisti di "Popolari", l'inchiesta di Presa Diretta su Rai 3 (VIDEO)
di Redazione
07/02/2017
Con l'inchiesta "Popolari" di Giulia Bosetti, andata in onda ieri sera nel corso della trasmissione televisiva Presa Diretta di Rai 3, i riflettori ritornano ad essere puntati sui giovani e sul loro rapporto con i social network ed il web dove conta sempre di più essere popolari, famosi, apprezzati. Attraverso una serio viaggio nel loro mondo, la giornalista dimostra in che modo oggi Facebook, Twitter, YouTube, Vine, Snapchat, Instagram rappresentano i "contenitori" delle vite delle giovani generazioni: è qui che si comunica e ci si organizza, è qui che si fa sapere agli altri cosa si sta facendo o mangiando, ed è qui che i "like" fungono ormai da strumento di apprezzamento capace di far emergere i più social. Attraverso Video su Youtube, Corti, Foto ed improvvisazioni divertenti, il mondo del web è capace ormai di decidere la fortuna di qualcuno. "Che sia un bene o un male, è questa la realtà", afferma il cantante Francesco Facchinetti al microfono della giornalista di Rai 3.
Lo Youtuber più famoso d'Italia? E' Lorenzo Ostuni (Favij)L'inchiesta ha puntato i suoi riflettori soprattutto sulle figure di youtubers più famose in Italia ed ha voluto far conoscere ai telespettatori in cosa consiste quello che ormai può essere definito come un vero e proprio "lavoro". A spiegare cos'è lo youtuber è, tra gli altri, anche Lorenzo Ostuni: in arte Favij, 21enne, è riuscito a conquistarsi in soli 4 anni di attività ben 3 milioni e 400 mila iscritti sul suo canale Youtube. "Ogni giorno pubblica nel suo canale un filmato in cui parla del mondo di internet e dei videogames- spiega Giulia Bosetti in Popolari- Un vero e proprio lavoro a tempo piano". Fare lo youtuber per Favij significare impiegare almeno 4-5 ore al giorno per montare e registrare video oltre che il tempo necessario per organizzare le sue pagine, i suoi eventi, rispondere ai commenti. "Sacrifici" ripagati da ampi guadagni derivanti sia dall'inserimento della pubblicità all'interno dei suoi Video che attraverso la sponsorizzazione da parte di diverse case di produzioni di videogames.
L'Inchiesta di Presa Diretta si allarga poi alla presentazioni di altri youtuber italiani famosi proprio come i Mates, quattro ragazzi ormai diventati star indiscusse del web che si divertono a pubblicare anche loro Video sul loro canale intrattenendo milioni di follower; insieme a Favij sono anche stati protagonisti del programma Social Face di Sky. Una inchiesta che non risparmia le storie tese a testimoniare però anche la triste dipendenza dei giovani dai social e gli effetti dannosi dello schermo dello smartphone e del pc per i bambini. Un viaggio che da voce alla generazione Z, Sofia Viscardi, fino al mondo della moda e di Instagram con Alice Campello, influencer di professione, spiegandoci in che modo le società di consulenza scovano questi piccoli ma grandi talenti promuovendoli nel web e nel mondo del mercato.
Guarda l'inchiesta Popolari QUI: puntata 6 Febbraio
