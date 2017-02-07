Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Sanremo 2017 prima serata news e anticipazioni: Eloldie, Ermal Meta, Fabrizio Moro... chi sono i cantanti in gara stasera?

Redazione Avatar

di Redazione

07/02/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Sanremo 2017, dopo tante news, anticipazioni, rumors ecc... Finalmente tutto è pronto per la prima serata, manca solo qualche altro piccolo dettaglio e alle 21:30 in mondo visione avrà inizio la tanto attesa e amata competizione sanremese. Elodie, Ermal Meta, Fabrizio Moro... Chi sono i cantanti in gara stasera?

Sanremo 2017 ospiti prima serata: Tiziano Ferro insieme a Carmen Consoli, Ricky Martin e Clean Bandit

Dopo mesi di preparativi fra qualche ora partirà ufficialmente la sessantasettesima edizione del Festival di Sanremo firmata ancora una volta da Carlo Conti, il quale sarà accompagnato nella conduzione da Maria De Filippi oltre le varie comparse di Roul Bova sul palco. La prima serata di Sanremo 2017 parte già in maniera spumeggiante con grandi ospiti come Tiziano Ferro (che farà un omaggio a Luigi Tenco) e Carmen Consoli, seguiti da artisti internazionali come Ricky Martin e Clean Bandit. Uno dei momenti più attesi dello show vedrà impegnato Maurizio Crozza con uno dei suoi monologhi, seguito poi dall'intervento in video collegamento con Rocco Tanica, tastierista di Elio e le Storie tese. Al centro dell'attenzione però rimarrà la competizione canora, chi sono i cantanti che stasera canteranno sul palco dell'Ariston?

Sanremo 2017 programma: ecco i nomi in scaletta dei cantanti

Qual è il programma di questa prima parte di gara? Secondo la scaletta stasera a rompere il giaccio sarà Giusy Ferreri con Fa talmente male; Fabrizio Moro con Portami via; Elodie con Tutta colpa mia; Lodovica Comello con Il cielo non mi basta; Fiorella Mannoia con Che sia benedetta; Alessio Bernabei con Nel mezzo di un applauso; Al Bano con Di rose e di spine; Samuel con Vedrai; Ron con L'ottava meraviglia; Clementino con Ragazzi fuori e per finire Ermal Meta con Vietato morire.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Favij e i Mates protagonisti di "Popolari", l'inchiesta di Presa Diretta su Rai 3 (VIDEO)

Articolo Successivo

I Bastardi di Pizzofalcone 2, ci sarà la seconda stagione? Anticipazioni e ultime news

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025