Sanremo 2017 prima serata news e anticipazioni: Eloldie, Ermal Meta, Fabrizio Moro... chi sono i cantanti in gara stasera?
di Redazione
07/02/2017
Sanremo 2017, dopo tante news, anticipazioni, rumors ecc... Finalmente tutto è pronto per la prima serata, manca solo qualche altro piccolo dettaglio e alle 21:30 in mondo visione avrà inizio la tanto attesa e amata competizione sanremese. Elodie, Ermal Meta, Fabrizio Moro... Chi sono i cantanti in gara stasera?
Sanremo 2017 ospiti prima serata: Tiziano Ferro insieme a Carmen Consoli, Ricky Martin e Clean BanditDopo mesi di preparativi fra qualche ora partirà ufficialmente la sessantasettesima edizione del Festival di Sanremo firmata ancora una volta da Carlo Conti, il quale sarà accompagnato nella conduzione da Maria De Filippi oltre le varie comparse di Roul Bova sul palco. La prima serata di Sanremo 2017 parte già in maniera spumeggiante con grandi ospiti come Tiziano Ferro (che farà un omaggio a Luigi Tenco) e Carmen Consoli, seguiti da artisti internazionali come Ricky Martin e Clean Bandit. Uno dei momenti più attesi dello show vedrà impegnato Maurizio Crozza con uno dei suoi monologhi, seguito poi dall'intervento in video collegamento con Rocco Tanica, tastierista di Elio e le Storie tese. Al centro dell'attenzione però rimarrà la competizione canora, chi sono i cantanti che stasera canteranno sul palco dell'Ariston?
Sanremo 2017 programma: ecco i nomi in scaletta dei cantantiQual è il programma di questa prima parte di gara? Secondo la scaletta stasera a rompere il giaccio sarà Giusy Ferreri con Fa talmente male; Fabrizio Moro con Portami via; Elodie con Tutta colpa mia; Lodovica Comello con Il cielo non mi basta; Fiorella Mannoia con Che sia benedetta; Alessio Bernabei con Nel mezzo di un applauso; Al Bano con Di rose e di spine; Samuel con Vedrai; Ron con L'ottava meraviglia; Clementino con Ragazzi fuori e per finire Ermal Meta con Vietato morire.
Redazione