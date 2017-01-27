Caricamento...

FCA vola nell’utile e in Borsa

27/01/2017

La Fiat Chrysler Automobile vola con risultati definibili più che apprezzabili. Nel corso del 2016 sono stati 4,72 milioni i veicoli FCA consegnati, con un risultato di utile netto di 1814 milioni di Euro. Nel 2015 questo dato si era fermato a 93 milioni. La differenza, senza necessità di essere ragionieri o laureati in economia, è abissale, nessuno può mettere in dubbio che FCA ha messo a segno un risultato eccezionale. Peraltro nel corso del 2016, mettendo a confronto i dati di crescita delle varie Case automobilistiche, FCA è sempre stata in cima alla classifica, talvolta doppiando i risultati dei concorrenti. Nonostante le accuse rivolte all’FCA dal governo Americano rispetto a presunte “taroccature” dei consumi dei motori diesel di alcuni modelli venduti in USA, dopo un momento di sfiducia che ha portato il titolo FCA in ribasso, lo stesso ha visto un rialzo deciso. Dopo il rilievo dei dati riportati relativi all’utile netto, FCA ha registrato un incremento che ha portato il titolo a + 4,88%. L’Amministratore delegato di FCA, Marchionne, ha promesso agli azionisti dell’azienda dati ancora migliori per l’anno in corso.
