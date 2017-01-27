Caricamento...

Operazione da parte della Johnson & Johnson da 30 miliardi di Euro

27/01/2017

Johnson & Johnson è un’azienda che non ha bisogno di presentazioni, è un colosso Americano nel campo farmaceutico e dei prodotti di largo consumo con marche prestigiose conosciute ovunque, come creme specifiche per l’infanzia, detergenti personali, deodoranti e moltissimi altri prodotti che si trovano certamente nelle case degli italiani. In Europa, non nell’UE ma pur sempre nel vecchio continente, un’altra realtà il cui nome è meno conosciuto ma i cui prodotti si trovano altrettanto facilmente nelle case italiane è quello della Svizzera Actelion, leader Europeo nel campo della Bio-Farmaceutica. Johnson & Johnson acquisisce la Società Svizzera con un’operazione da 30 miliardi di Euro, offrendo agli azionisti della società elvetica 280 Euro Cash per azione. L’operazione di acquisizione è già stata approvata all’unanimità dai due Cda delle due aziende. Stiamo assistendo, in questo modo, alla nascita di un colosso mondiale in questo campo. Oltre all’ampliamento di mercato da parte della società Americana, nell’operazione c’è anche la razionalizzazione della produzione e della logistica attraverso un’armonizzazione delle produzioni.
