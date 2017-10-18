Home Intrattenimento Federica Benincà smaschera Soleil Sorgè e Marco Cartasegna: convivono a Milano?

Federica Benincà smaschera Soleil Sorgè e Marco Cartasegna: convivono a Milano?

di Redazione 18/10/2017

Durante la diretta di Pomeriggio 5 di martedì 17 ottobre 2017 continua il triangolo amoroso tra Soleil Sorgè, Luca Onestini e Marco Cartasegna: la ex Federica Benincà ha fatto una rivelazione sconvolgente e spiazzante, Instagram proverebbe che la modella italo-americana si trovi nell’abitazione milanese dell’ex tronista bocconiano Federica Benincà a Pomeriggio 5: Soleil Sorgè a casa di Marco Cartasegna, è già convivenza? Non è bastata la lettera ricevuta da Luca Onestini durante la diretta serale del Grande Fratello VIP 2, ci ha pensato anche Federica Benincà ad emozionare e a rivelare particolari sconvolgenti riguardo il presunto tradimento di Soleil Sorgè con Marco Cartasegna, ai danni dell’ex Mister Italia e tronista di Maria De Filippi. Riassumendo, Soleil e Marco erano stati avvistati in macchina e tra lei e Gianmarco Onestini sono volate parole grosse, fino ad arrivare ai messaggi segreti tra Luca e la sua non scelta Giulia Latini. La Sorgè, toccata da questo e dagli attacchi di pubblico e Alfonso Signorini, ha deciso di non partecipare al reality condotto da Ilary Blasi, ma anche di lasciare il fidanzato con una lettera. Durante la puntata di lunedì 17 ottobre 2017 di Pomeriggio 5, tra gli ospiti c’era l’ex di Marco, Federica Benincà. La ragazza torinese ha spiazzato tutti con una rivelazione che proverebbe la convivenza di Marco Cartasegna e Soleil Sorgè. Soleil Sorgè e Marco Cartasegna, chi è Federica Benincà Federica Benincà è stata la scelta di Marco Cartasegna durante il programma Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Anche Luca e Soleil si sono conosciuti così, come altre coppie dello showbiz, tra cui Giulia De Lellis e Andrea Damante (chiamati anche Damellis). Tra Federica e Marco non è andata e si sono lasciati, ma dopo la diffusione delle foto dell’ex fidanzato e della sua amica, la torinese ha chiuso i rapporti con quest’ultima e da Carmelita ha lanciato una notizia bomba, la conferma che tra Marco e Soleil ci sarebbe ben più di una semplice amicizia. Amore e convivenza a Milano tra Soleil Sorgè e Marco Cartasegna, la prova su Instagram Soleil Sorgè è molto attiva sui social e ha pubblicato una foto su Instagram, in cui schiaccia un foglietto adesivo con scritto BLA BLA BLA. Federica Benincà ha rivelato che lo scatto è avvenuto nella casa milanese di Marco Cartasegna. Come fa a saperlo? Avendo frequentato per mesi l’abitazione, ha confermato che l’ex amica ha inquadrato l’ingresso della dimora di Marco, con parquet decorato con una pietra particolare. Questa ultima rivelazione, insieme alle foto pubblicate su Oggi, confermerebbe la storia d’amore tra i due, oltre che le prove tecniche di convivenza a due. Il giornale di cronaca rosa ha immortalato Marco e Soleil lo scorso week-end, quando insieme hanno raggiunto la casa in Piemonte dei genitori dell’ex tronista. Se Marco Cartasegna risponde che tutti parlano e lui vive, Luca Onestini potrebbe essere squalificato dal reality a causa di una bestemmia. Cosa succederà?

