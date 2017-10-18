WhatsApp nuovo aggiornamento Posizione Attuale, condivisione spostamenti in tempo reale

WhatsApp nuovo aggiornamento,Posizione Attuale, percorso e direzione in tempo reale

Come attivare e disattivare Posizione Attuale su WhatsApp

Come funziona il nuovo aggiornamento Condividi Posizione Attuale su WhatsApp

La popolare app di messaggistica ha aggiunto una nuova funzione per condividere in tempo reale la propria posizione, la direzione e gli eventuali spostamenti con i contatti presenti nell’applicazione, chiamata Posizione Attuale: come funziona, come attivare e disattivare il nuovo aggiornamento WhatsApp disponibile per iOS e AndroidUnaper condividere la propria posizione:lancia Posizione Attuale, l’opzione per condividere inla propria posizione con i contatti che si hanno in rubrica. Scopo di questaè di far conoscere dove ci si trova eci si sta muovendo dentro a una chat, in modo da incontrarsi più facilmente, o far sapere di essere al sicuro in casi di emergenza, così per chiamare aiuto in caso di pericolo.La funzione, anche per rispettare la, può essere attivata e disattivata in qualsiasi momento. I dati saranno scambiati con il sistema diutilizzato per i messaggi. Per usare la funzione pervenuta dall’ultimo aggiornamento di WhatsApp, si deve aprire una chat con la persona o il gruppo con cui si desidera condividere la propria posizione, poi si deve toccare l’icona per gli allegati e in seguito cliccare suIl sistema consentirà di impostare unper decidere per quanto tempo condividere la propria posizione e i propri spostamenti. Nel caso di un, tutte le persone possono renderela loro posizione attuale sulla stessa mappa. Il nuovo aggiornamento Posizione Attuale di WhatsApp non è da confondere con la funzionalità preimpostata di: in questo caso, l’utente condivideva la posizione in unin una, mentre con l’non solo si può fare questo, bensì condividere con i contatti i propriin, visionando addirittura lae il. Un sistema simile è già presente su, mentre sulla popolare app di messaggistica istantanea sarà disponibile entro le prossime settimane.