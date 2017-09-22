Fedez contro Maria De Filippi durante X-Factor: Tanto anche tu...
di Redazione
22/09/2017
Fedez contro Maria De Filippi. Il rapper durante l'ultima puntata di X-Factor avrebbe fatto una battuta poco felice che rischia di scatenare una bufera: Tanto anche tu...
Fedez contro Maria De Filippi, cos'è successo?Fedez è noto nel panorama dello spettacolo italiano per il suo essere sempre schietto, forse anche in modo anche troppo eccessivo. Il rapper, insieme alla fidanzata Chiara Ferragni, hanno sempre amato in un certo qual modo vantarsi dei propri successi, dato che questi non sono solo il frutto della fortuna ma anche di parecchi sacrifici. Sostanzialmente Fedez, ormai anche socio fondatore dell'etichetta NewTopia, diciamo che non probabilmente gradisce certi tipi di "favoritismi". Ieri sera, durante X-Factor, in occasione di un'esibizione ha fatto una battuta poco felice proprio a Maria De Filippi.
Fedez contro Maria De Filippi, tutta colpa di una concorrenteL'arcano che potrebbe aver messo Fedez contro Maria De Filippi si è verificato ieri durante l'esibizione di Eleonora Noemi Rao, una ragazza diciannovenne di Catania. La concorrente di X-Factor peccherebbe in presenza scenica, ma la sua voce ha conquistato i giudici. La ragazza, inoltre, durante la sua presentazione ha raccontato di essere molto concentrata sugli studi di canto, ballo e recitazione, questo sarebbe bastato a Fedez per partire con la sua battuta. "Tipo Amici, ma questa è una scuola vera... Va beh, questa la tagliamo", ma così non è stato.
Fedez contro Maria De Filippi, fan in subbuglioLa battuta di Fedez, a quanto pare comunque involontaria, non sarebbe piaciuta ai fan di Maria De Filippi. La patron di casa Mediaset al momento non ha commentato quando accaduto, ma il web ha già pensato bene di difendere la loro Queen. Dopo la messa in onda di X-Factor sui social si è scatenata una vera e propria guerra fatta di critiche e rimproveri. Un follower in particolare ha scritto: "Tanto dalla De Filippi ci finirai anche tu a leccare il cu*o".
Redazione