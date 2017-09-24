Home Intrattenimento Ignazio Moser espulso dal Grande Fratello VIP?

Ignazio Moser espulso dal Grande Fratello VIP?

di Redazione 24/09/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il ciclista trentino di 25 anni rischia grosso al Grande Fratello VIP: squalifica per un elenco di donne avute fino ad oggi con relativi voti Obbligo e Verità fatale per Ignazio Moser del Grande Fratello VIP? La notte trascorsa nella Casa del Grande Fratello Vip 2 può essere fatale per un concorrente del cast. Nonostante Cristiano Malgioglio e Simona Izzo abbiano alimentato gli animi di Tristopoli e dell’ala della casa ricca, a finire nei guai domani sera alle ore 21.10 durante la diretta del GF VIP 2 potrebbe essere un insospettabile. Si tratta dello sportivo Ignazio Moser. Che cosa avrà mai combinato il ciclista per far pensare addirittura alla squalifica? Un gioco, Obbligo e Verità. Ignazio Moser a rischio espulsione al GF VIP 2017? Si sa che i reclusi della Casa più spiata d’Italia sentono il peso della cattività e cercano sempre nuovi modi per passare il tempo. La Produzione ha concesso ai due schieramenti una serata goliardica tutti insieme nella Casa Ricca, ma rovinata dallo sparlare di Simona Izzo e di Cristiano Malgioglio. Il gruppo di Tristopoli, tonato in sede, ha redarguito la regista, rea di sentirsi troppo diva. Mentre il paroliere dal ciuffo biondo ha fatto arrabbiare gli inquilini meno famosi, tra cui Giulia De Lellis e Ignazio Moser, in quanto non vengono considerati da lui dei VIP. Ma non è stata una bestemmia a far insorgere il web, bensì un elenco di conquiste. Perché Ignazio Moser dovrebbe essere squalificato dal Grande Fratello VIP 2017 Ignazio Moser, in tarda serata, si è concesso una sigaretta in giardino nella zona fumatori. Con lui Giulia De Lellis, Daniele Bossari, Ivana Mrazova, Gianluca Impastato e Aida Yespica. Giocando a Obbligo e Verità il ciclista, dapprima reticente, ha poi confessato quante donne ha avuto fino ad oggi. Il tutto, detto all’orecchio dei suoi compagni di reality. Immediata la reazione delle femmine presenti. Moser ha ammesso di tenere un diario in cui si annota tutte le conquiste fatte, mettendoci il punteggio. La valutazione va da un minimo di uno a un massimo di dieci. Sdegno sul web per le rivelazioni di Ignazio Moser Il video, diventato virale sul web in poche ore, ha scatenato ira e sdegno sui social, specialmente quando Ignazio ha detto di aver avuto anche rapporti di gruppo con donne. Il ciclista trentino 25enne sarebbe da eliminazione coatta e immediata, secondo i social. Almeno, si è risparmiato di rivelare a tutta Italia le sue dimensioni reali. Una domanda posta da Daniele Bossari, ma prontamente evasa dal ciclista professionista, rispondendo che nessuna si è mai lamentata. Lunedì 25 settembre 2017 si sapranno le conseguenze in diretta su Canale5, ma se Stefano Bettarini ha fatto peggio e non è stato punito, ci sono forti dubbi che Moser possa ricevere una brutta notizia.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp