Fedez e J-Ax di nuovo amici: organizzato un festival di beneficenza

E’ ormai chiaro che i due cantanti di hit estive, Fedez e J-Ax, dopo aver litigato ed essersi separati sia da un punto di vista lavorativo, sia da un punto di vista di amicizia, si sono riappacificati, decisi a tornare insieme non per cantare canzoni nuove, non per progetti musicali nuovi (per ora), ma per qualcosa di ancora più grande. Prima la notizia del riavvicinamento, poi l’annuncio che avrebbero fatto qualcosa insieme, Fedez e J-Az si sono mostrati già molto uniti: il loro sorriso e l’affetto e la felicità comunicati con gli occhi, sono la prova di una mancanza che è stata finalmente colmata. Ma vediamo che cosa hanno in mente i due rapper.

Fedez e J-Ax di nuovo amici: insieme per un progetto

“Abbiamo deciso di fare un regalo alla nostra città e contemporaneamente provare a fare del bene. Domani vi raccontiamo tutto.”, avevano comunicato ieri Fedez e J-Ax tramite un post su Instagram, ed ecco che oggi, tutto è stato svelato: i due hanno organizzato un festival di beneficenza che si terrà a Milano il 28 giugno.

Il festival, dal nome Love MI, si terrà a piazza del Duomo e l’obiettivo è quello di raccogliere fondi per la Fondazione TOG (Together To Go), onlus nata nel 2011 e che si occupa di riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse. Il festival comincerà a partire dalle 18 e dalle 19 verrà trasmesso su Italia 1. Fedez e J-Ax si esibiranno per circa un’ora, ma non saranno gli unici ad esibirsi, vi saranno anche molti altri cantanti, amati in Italia.

Fedez e J-Ax: Love Mi, quali cantanti si esibiranno?

Durante il festival si esibirà una lista molto lunga di cantanti tanto amati e stimati in tutta l’Italia, vediamo quali:

Rosa Chemical

Beba

Paulo

Cara

Frada

MyDrama

Tanani

Rhove

Paky

Dargen D’Amico

Shiva

Ariete

MYSS KETA

Mara Sattei

Miles

Rose Villain

Tedua

Un rapper che Fedez ha chiesto in conferenza di non scrivere, perché “Gli rovineremmo una data” e molti altri ospiti speciali.