Fedez malattia, le parole del marito di Chiara Ferragni: “Domani sarà una giornata importante”

Fedez, dopo giorni di silenzio, in cui era comparso sui social solo per augurare un felice compleanno al figlio Leone che il 19 marzo ha compiuto 4 anni e lo ha fatto scrivendo in un post su Instagram: “Tanti auguri amore mio, oggi voglio solo dirti grazie. Grazie per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme, grazie per avermi fatto crescere come persona più di quanto io possa aver fatto con te. Il tempo vola ma io ti tengo stretto, più che mai. Auguri Leoncino”, allegando una serie di foto in rappresentazione della crescita del figlio Leone. Qualche ora fa il giovane rapper e imprenditore, precisamente nella notte tra il 21 e il 22 marzo è tornato su Instagram con una storia in cui ha dichiarato che nelle prossime ore si troverà ad affrontare qualcosa di molto grande, ringraziando famiglia e amici per supporto.

Fedez: che cosa ha scritto nella storia di Instagram?

Attraverso una storia di Instagram Fedez ha dichiarato: “Domani per me sarà una giornata importante, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza neanche rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”.

Che malattia ha Fedez?

Il rapper non ha ancora dichiarato quale fosse il grande male a cui dovrà tenere testa e che ha interrotto l’apparente tranquillità della famiglia Ferragnez. Basandosi su alcune fonti e vecchie dichiarazioni, in cui diceva che gli avevano “trovato la demielinizzazione” potrebbe avere la sclerosi multipla. Nulla di certo, siamo ancora tutti in attesa di scoprire che cosa abbia il padre dei due bimbi più famosi d’Italia, ma speriamo che possa passare velocemente questo brutto momento per la famiglia Ferragnez.