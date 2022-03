Bonus benzina 200 euro: che cos’è, a chi spetta e come richiederlo

Finalmente dopo settimane di preoccupazioni per l’eccessivo aumento dei carburanti, arriva una buona notizia: è scattata la riduzione delle accise sui carburanti, dunque il loro prezzo è diminuito. Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto ministeriale e decreto legge “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina“, in cui sono presenti le norme con cui si dovrebbe porre rimedio all’eccessivo aumento dei prezzi dei carburanti, entrate in vigore da oggi.

Che cosa prevede il taglio delle accise?

I due provvedimenti (decreto ministeriale e decreto legge) prevedono un taglio delle accise uguale a 25 centesimi su benzina e diesel che, sommandosi all’IVA al 22%, arriva ad una diminuzione di 30,5 centesimi. Anche per il Gpl c’è una diminuzione di 8,5 centesimi, anche questi da sommare all’IVA, arrivando dunque ad un taglio di 10,37 centesimi. Questa riduzione avrà una durata di 30 giorni, ma si prevede che entro il 31 dicembre 2022, le aliquote di questi tributi, potranno essere riutilizzate senza il bisogno di usare di nuovo un decreto legge, ma basterà solo un provvedimento ministeriale.

Bonus benzina da 200 euro: a chi spetta?

La diminuzione delle accise non è l’unica novità che riguarda caro-carburante, che il governo vuole contrastare. C’è anche, infatti, il bonus carburante. Come si può leggere sul sito Governo, si parla di un buono benzina fornito “a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore” che nel corso del 2022 non contribuisce alla formazione del reddito. Si dovrebbe trattare di un benefit aziendale e per questo motivo sarà l’azienda a decidere se distribuirli ai propri dipendenti o meno. Dunque, i dipendenti potranno sicuramente esprimere il loro interesse nell’ottenerlo, ma non è detto che l’azienda accetterà di concederlo. Come è spiegato su Quotidiano.net i dettagli verranno determinati nell’ambito di accordi tra sindacati e imprese.