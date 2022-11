Ferrari, Mattia Binotto si dimette: che cosa è successo?

Un vero e proprio terremoto in casa Ferrari: per quanto non siano state ancora ufficializzate, sono in arrivo le dimissioni di Mattia Binotto che, a seguito di una vita passata in Ferrari e dopo aver assunto il ruolo di team principal della scuderia, aveva sostituito Maurizio Arrivabene alla guida del Cavallino Rampante; l’isolamento di Mattia Binotto in casa Ferrari era diventato sempre più palpabile e importante a seguito dei risultati della Ferrari in stagione, in cui gli errori di strategia e di affidabilità erano stati particolarmente elevati. Ma quale sarà il futuro della Ferrari a seguito di queste dimissioni?

Le dimissioni di Mattia Binotto dalla Ferrari

Le dimissioni ufficiali di Mattia Binotto dalla Ferrari avvengono a seguito di alcune indiscrezioni che si erano moltiplicate sul web e che avevano riguardato il futuro del capo della scuderia. Per quanto non fossero state ufficializzate, il clima era particolarmente teso e a nulla è servita la smentita da parte di Maranello, che su tweet aveva risposto alle indiscrezioni con i seguenti termini: “Le speculazioni apparse su alcuni media in merito alla posizione del team principal Mattia Binotto sono totalmente prive di fondamento”.

Perché Mattia Binotto si è dimesso dalla Ferrari?

Le dimissioni di Mattia Binotto avvengono a seguito di una serie di problematiche che hanno riguardato la scuderia in occasione della stagione 2022/2023. Il capo della scuderia aveva già spiegato che l’obiettivo della Ferrari non sarebbe stato quello di ottenere una vittoria nel Mondiale, quanto un consistente rilancio della vettura che – nei fatti – c’è stato: nonostante la vittoria di Verstappen, infatti, Leclerc ha conquistato la seconda posizione nei Mondiali, così come la scuderia che segue la Red Bull nel Mondiale costruttori.

Tuttavia, non sono mancati momenti negativi durante la stagione: dalla rabbia di Leclerc per numerose strategie sbagliate, fino ai problemi di affidabilità che hanno riguardato la vettura in alcune gare, in cui la vittoria è stata compromessa da stop forzati. Adesso, bisognerà attendere a proposito del futuro